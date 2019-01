Se descuidaron dos servicios básicos: limpieza y seguridad ciudadana

Deysi Pari

Arequipa

Luis Aguirre Chávez es uno de los pocos apristas que consiguió hacerse de una alcaldía en Arequipa. Retorna a la comuna de Miraflores y señala que encontró numerosas deficiencias administrativas, además de la falta de mantenimiento en todas las sedes municipales. No descarta declararla en emergencia.

¿En qué situación ha encontrado el municipio?

Preocupante. El 31 de diciembre a las 11:45 horas de la noche me entregaron las llaves de estas instalaciones. En segundo lugar, no se firmó el acta de transferencia de la Gerencia de Administración. Eso conllevó a que se descuiden servicios básicos como la limpieza pública porque el día 20 de diciembre despidieron a 300 trabajadores. Por eso, tuvimos que trabajar de dos a tres turnos para recoger la basura.

¿Por qué la gestión pasada los despidió?

Todos estaban en modalidad CAS y de acuerdo a ley, se les pasó una carta. Pero si hubiera habido fluidez en la transferencia, le hubiéramos dicho al señor exalcalde que no envíe las cartas o que les dé 30 días más a los trabajadores para ver si se tenía que retirar a ese personal.

¿Qué medidas van a tomar?

Convocar un proceso CAS para contratar a muchos de ellos o nuevos, sobre todo para las áreas de Limpieza Pública y Seguridad Ciudadana.

Pero cuando usted ganó la elección, dijo que habían demasiados trabajadores...

Sí, 600 trabajadores, yo dejé 220. Ahora he encontrado 360 entre obreros y empleados.

¿Con esa cantidad no es suficiente?

No. Es que en este momento estoy haciendo la evaluación. Pero con esto, se han descuidado dos servicios básicos que es la limpieza y seguridad. Tampoco hay personal en las piscinas, se ha venido toda una cadena de problemas. Pero eso no significa que me estoy quejando.

El principal problema es la falta de personal...

Para ese tipo de servicios, pero ya lo estamos optimizando (...) En el distrito vamos a hacer una planta de transferencia, donde las compactadoras dejarán los residuos y se hará una clasificación de desechos; la diferencia se lleva al botadero. Eso permitirá tener mayor fluidez con las compactadoras. Al personal de planta se les encargará algunas áreas.

¿Es necesario declarar el municipio en emergencia?

Las gerencias me entregarán un informe para determinar en qué situación estamos (...) Si lo amerita, lo llevamos a sesión de concejo y los regidores votarán. No lo descarto.

¿En el ámbito financiero, cómo está el municipio?

Recién me entregarán el informe. Pero algunos casos, el 31 de diciembre, el exalcalde entregó un terreno para hacer asfaltado en el P.J. Tomasa Tito. La supervisión informó que hasta el día de hoy no se ha instalado la empresa ganadora.

¿En cuanto a obras?

Dejó cuatro obras en ejecución, de las cuales dos de asfaltado tienen problemas en Las Praderas y Las Galaxias. Aparentemente, el expediente fue hecho en carpeta, porque ahora las veredas están quedando por encima o muy abajo.