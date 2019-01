Piura: intervienen a alto funcionario por presuntamente agredir a su exconviviente

A unos días de haber sido designado, el escándalo envuelve al nuevo gerente Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), Pedro Peña Maraví (53), quien fue detenido la noche del domingo acusado de presuntamente agredir a su exconviviente, en Piura.

Según el acta policial, el hecho sucedió pasada las nueve de la noche, cuando Pedro Peña en compañía de su hijo Daniel Fernando Peña Villalta (19) llegaron a la vivienda de su exconviviente Betty Villalta Valencia (53), ubicado en la avenida circunvalación con la finalidad de reclamarle algunos asuntos familiares.

Al parecer el denunciado, habría llegado en aparente estado de ebriedad, para agredirla física y verbalmente. Según el jefe de la región Policial Edward Espinoza López, la agraviada contaba con medidas de protección otorgadas por el Juzgado de Familia, por, lo que su ex pareja tenía prohibido acercarse.

Tras ser víctima de agresión, Villalta dio aviso a los agentes de la PNP de Piura, quienes llegaron de inmediato e intervinieron al presunto agresor junto a su hijo. Posteriormente, ambos fueron llevados por agentes policiales a los exámenes correspondientes del médico legista. A su salida Peña negó las acusaciones de su expareja y las consideró como una exageración.

“No la he agredido físicamente, es una exageración, luego se va aclarar, es una exageración de ella (exconviviente), nosotros tenemos problemas desde hace dos años”, dijo mientras era trasladado nuevamente a la comisaria.

Al respecto en una conferencia de prensa, el gobernador regional de Piura, Servando García aseguró que en caso se compruebe los delitos por los que se le acusa a su flamante funcionario, no le temblará la mano para retirarlo del cargo. “No tengo información oficial al respecto, pero no lo duden, no nos temblará la mano en cambiar algún funcionario, averiguaré al detalle y tomaré las acciones respectivas”, aseveró.