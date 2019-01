Piden nueve años de cárcel para exalcaldes de Talara

Víctor Arrunátegui

Talara

Luego de dos años de una serie de investigaciones y diligencias, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana solicitó a las autoridades del Poder Judicial se dictamine 9 años de prisión efectiva para los ex alcaldes de Talara, Rogelio Trelles Saavedra, Jacinto Timaná y José Bolo Bancayán, además de varios ex funcionarios ediles, por haber cometido los supuestos delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado, representado por la Municipalidad Provincial de Talara, en el caso que se investiga del pago irregular a AIAT y Geopesa por el proceso de fiscalización de las deudas tributarias que Petroperú mantenía con la comuna provincial.

Fundamentación

La Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios alega que en setiembre del 2011, el comité especial calificó de manera irregular la propuesta de AIAT, dando por no admitida la propuesta del consorcio TX Perú Talara y no declarar el proceso desierto para que así el exalcalde de la provincia, Rogelio Trelles Saavedra, firmara el contrato 01-09-2011 con el representante de AIAT, José Luis Casado Pinedo, para que realice el proceso de fiscalización de las deudas tributarias que Petroperú mantenía con la comuna talareña, sin precisar claramente las normas de pago y la no exigencia de la presentación de cartas fianzas.

Con el paso del tiempo la empresa no cumplió con lo que estableció, lo cual conllevó a que Trelles Saavedra, Jacinto Timaná y José Bolo, aprueben adendas y ampliaciones de plazo, las cuales fueron refrendadas además por los gerentes Manuel Delly Mendoza, Víctor Raúl Dávalos Vásquez y Erich Renato Ubillús Zúñiga, siendo este último quien usurpó funciones para conciliar y pactar con Petroperú la totalidad de la deuda, que devino en el pago de S/35’776,581.03, de los cuales la empresa AIAT cobró a través del visto bueno del jefe de la Oficina de Rentas, Wilton Arizola, más S/10 millones.

El equipo anticorrupción liderado por el fiscal Luis Ramos Rioja -a través del expediente N° 167-, considera que los mencionados se coludieron para obtener beneficio alguno en perjuicio del Estado, por lo que está solicitando que se imponga 9 años de pena privativa de la libertad para los citados exburgomaestres; así como los exgerentes municipales Manuel Delly Mendoza, Víctor Dávalos Vásquez, Renato Ubillús Zúñiga y Wilton Arizola Girón como autores del delito de colusión agravada.

También están implicados los miembros del comité especial integrado por César Augusto Chiroque Ruiz, Pedro Terry Sandoval Vivas y Víctor Antonio Rincón Paredes, al igual que Marco Pérez Mufarech y José Luis Casado Pinedo, como cómplices del ilícito penal.

Doble pago a Geopesa

En el caso de Geopesa seguido en el expediente 2596 a cargo del fiscal Harold Martínez Requena, la Fiscalía ha solicitado 4 años de pena privativa de la libertad contra el exalcalde José Bolo Bancayán, su asesor legal Roberto Farías Ruiz y al representante de dicha compañía, por los delitos de colusión desleal, negociación incompatible y complicidad.

La Fiscalía considera que Bolo Bancayán y Farías Ruiz mostraron una clara intención de beneficiar a Geopesa y defraudar al Estado, mediante la aprobación de la Resolución de Alcaldía Nº 84-2017, para el pago de más de 7 millones de soles a favor de esta empresa, presuntamente por la fiscalización a Petroperú y que fuera pagado previamente a AIAT.

Negociación incompatible

La Fiscalía resalta que el representante de Geopesa, Marcos Mori, también es cómplice del delito al presentar dos cartas exigiendo el pago, sin tener contrato vigente y a sabiendas que no había realizado ningún trabajo que conlleve al pago efectuado por Petroperú a la municipalidad de Talara, por concepto de deudas tributarias e impuesto predial, configurándose los delitos de colusión desleal, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.

Posteriormente, José Bolo Bancayán anuló la resolución N° 84-2017, dejando sin efecto todo el trámite que ya había iniciado Geopesa, y que incluso algunos funcionarios ediles indicaron que ya estaba todo listo para el pago de adelanto de más de un millón de soles.