Que la contratista de Majes II ponga de su bolsillo porque es la que va a cobrar por el agua

Ronald Arenas acaba de presentar el libro Majes Siguas II. Un sueño hecho realidad a punto de ser pesadilla. El exgerente de Autodema asegura que la exgobernadora Yamila Osorio no hizo nada por echar a andar el proyecto en los últimos 4 años. Pide que el actual gobernador se ilumine y pueda concluirlo.

¿Cuánto era el costo inicial del proyecto Majes Siguas II?

El costo inicial que planteó el comité multisectorial del gobierno de Alejandro Toledo era de US$ 279 millones. En 2007, cuando ingresó como gerente de Autodema, logramos el financiamiento. Con ese precio Jorge del Castillo, premier de Alan García, otorga la viabilidad en enero del 2008. Pero durante el 2009 sube el precio del fierro y cemento en todo el mundo y tuvimos que actualizar costos. El precio queda en US$ 344 millones. Entonces lanzamos la licitación y nadie se presentó. En junio tuvimos que sincerar costos para que las empresas tengan ganancia y se subió nuevamente hasta US$ 424 millones. En 2010 ganan la concesión Cobra y Cosapi.

¿Por qué no iniciaron las obras ese mismo año?

Fue porque Cusco nos interpone un proceso judicial porque íbamos a usar agua que provenía de su cuenca en Espinar. Entonces no podíamos invertir nada, por lo que primero se esperó a sanear el problema. A finales del 2013, el Tribunal Constitucional emite su fallo y permite que el proyecto continúe.

Y se vuelve a actualizar precios...

Sí. Las condiciones habían variado radicalmente y se hace una adenda que eleva el precio a US$ 550 millones.

Entonces, luego de eso debió iniciarse las obras.

Y salen con la adenda 13, que comienza a manosearse esto desde el 2015. Salen con un cambio tecnológico que a mi parecer es innecesario.

¿Por qué?

El proyecto consta de 4 componentes: Las obras mayores, la reconversión, las plantas eléctricas y la venta de tierras. Estamos ahora en el primer componente, que consta de dos fases. La primera la cubre el cofinanciamiento entre el gobierno central y el gobierno regional y consta de las obras de la represa de Angostura y el túnel transandino. La segunda etapa son las obras de riego, que competen netamente a la empresa. Es decir, la construcción del canal para llevar el agua desde la bocatoma de Lluclla hasta la irrigación, que son 16 kilómetros. Eso es lo que ellos quieren hacer con tubos y luego también sistematizar la repartición de agua. Pero eso les compete solo a ellos. El gobierno nacional o regional no tienen nada que hacer allí.

¿O sea, no se debe aprobar la adenda 13?

Correcto. Si ellos quieren hacer mejoras, que saquen de su bolsillo, que inviertan. Son ellos los que van a cobrar por repartir el agua durante 16 años para que recuperen su inversión de aproximadamente US$ 278 millones.

Ellos alegan que la represa recibirá menos agua y que también en el transporte habrá evaporación y pérdida de agua.

No tiene sentido lo que ellos alegan. Si consideraban que era necesario, ¿por qué no lo dijeron en su momento?

¿Pero habrá menos agua?

Efectivamente, habrá menos agua de lo que se tenía previsto. Pero ellos ya lo sabían desde el 2011, cuando se hablaba de reducción del caudal del cauce ecológico. El original era de 1.3 metros cúbicos por segundo (m3/s) pero se modificó a 2.4 m3/s. Con eso se perdió 100 millones de m3 al año. Pero ellos ya lo sabían. En cuanto a la evaporación, varios especialistas han indicado que la diferencia con los tubos es imperceptible. No hay sentido.

¿Cómo se pensó la repartición de tierras? El gobernador dice que deben ser de 5 hectáreas para los pequeños agricultores.

Para recuperar la inversión, se debe dar a un grupo de grandes empresarios. Majes II está pensado para mejorar la economía a nivel nacional, dar 400 mil empleos y generar S/ 350 millones en exportaciones.

¿Hay alguna salida?

Hay una ley que exige que en este tipo de proyectos se entregue el 30% para agricultores pequeños. Puede ser una carta bajo la manga.