“A Kevin no lo mató el mar, fue la indiferencia de la gente”

“Kevin, descansa en paz. Perdón por esta sociedad tan insensible. A Kevin le gustaba Micky Mouse, dibujaba y le gustaba pegar en la pared, me comentaba su padre Teodoro (...) Amaba el agua, como la mayoría de los niños con autismo. El día 28 salió de su casa, caminó y subió a un bus de Norlima, seguramente iba contento mirando el camino (...), la cobradora le pidió que pague el pasaje pero al no recibir respuesta, pidió a la señorita de al lado que pague por él. La señorita refirió que no lo conocía, la cobradora le indicó al niño bajarse pero él se rehusó”, narra Luisa Adriana en su cuenta de Facebook. Es apenas uno de los muchos comentarios cargados de dolor por la partida de este pequeño.

El menor de nueve años fue reportado como desaparecido el 28 de diciembre, pero tuvieron que pasar siete días para que el Ministerio del Interior emita una nota de alerta nacional y se pronuncie el Ministerio de la Mujer.

Su padre, Teodoro Moreno, cuenta que ese día él salió a comprar un chupete a la tienda. No imaginó que su hijo lo seguiría y al no conocer el camino se extravió. Pidieron ayuda a la comisaría del sector creyendo que lo encontrarían deambulando por alguna calle, sin embargo, no hubo una respuesta favorable.

Esta no era la primera vez que el pequeño salía solo de casa. Meses atrás Kevin fue encontrado en la comisaría de Villa El Salvador luego de que el chofer de un bus de la empresa Sol de Oro lo llevara tras percatarse que no hablaba y estaba perdido, cuenta su tío Daniel Moreno.

EN INVESTIGACIÓN

Agentes de la Dirección de Desaparecidos de la Dirincri investigan cómo el pequeño, con autismo severo e incapaz de comunicarse, pudo llegar desde Chuquitanta, en San Martín de Porres, hasta la playa ubicada a la altura de la cuadra 17 de la avenida Costanera, en San Miguel, donde se ahogó tras ingresar al mar.

De acuerdo con el reporte de la comisaría de San Miguel, una mujer llevó las prendas del menor al encontrarlas en la playa.

Con la presencia del fiscal de turno, el cuerpo de Kevin fue llevado a la morgue de Lima, donde peritos y agentes del Depincri San Miguel lograron, anoche, confirmar científicamente que se trataba del menor desaparecido.

Sus padres acudieron temprano a identificarlo pero debido al avanzado estado de descomposición no pudieron hacerlo. Sin embargo, sí reconocieron como suyas las prendas entregadas a la Policía.

Además de la identidad, los peritos buscan ahora determinar la causa de su muerte.

Mientras, Teodoro repite: “A mi hijo no lo mató el mar, fue la indiferencia de la gente”.❧

