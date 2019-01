Arequipa: Piden sanción a trabajadores de Autodema por compras

El exgerente de Autodema, Fernando Vargas, y otros 13 trabajadores de esta institución deberán ser sancionados por la compra de camionetas y bolsas de cemento que generaron perjuicios económicos a la entidad administradora de los proyectos Majes Siguas I y II.

Un informe de Contraloría determinó responsabilidades de todo tipo a estos trabajadores tras realizar una auditoría a las compras. En algunos casos, se recomienda iniciar una investigación penal, mientras que en otros la responsabilidad es de tipo administrativa.

Bolsas sobrantes

Una de las tantas irregularidades detectadas en la adquisición de bienes y servicios es la compra de 34 mil bolsas de cemento destinadas a la rehabilitación del Canal Pañe – Sumbay. La cantidad de bolsas que se solicitó era excesiva y sobró. Gran parte de estos insumos fueron echados a perder, por permanecer guardados en almacenes.

Además, se simuló que el proveedor entregó todas las bolsas, cuando en realidad solo se dio una parte. Se tenían que realizar 4 entregas de cemento en diversos meses. En papel se consignó 4 entregas al almacén, cuando en realidad solo fueron 2. Los trabajadores y funcionarios se hicieron de la vista gorda con esta irregularidad. Autodema no cobró las penalidades a la empresa por incumplimiento de contrato, generándose un perjuicio económico de 33 mil 121 soles.

No solo se compró cemento en exceso, también aditivos no contemplados en el expediente técnico de la obra. Como no eran necesarios, no fueron empleados y se quedaron en el almacén, donde vencieron. El perjuicio económico causado supera los S/ 15 mil.

Las camionetas

Otra compra irregular de Autodema realizada durante la gestión de Yamila Osorio es la de 5 camionetas Pick Up, por el monto de 755 mil a la empresa AJV EIRL.

La primera anomalía detectada en este proceso es que el área usuaria realizó una determinación del valor estimado de las camionetas sin considerar especificaciones técnicas. Esto ocasionó que se tuviera un valor base errado.

El contrato que firmó Autodema con el proveedor establecía que se dé un entrenamiento a los choferes de la institución que manejarían estas camionetas y el pago adelantado por mantenimiento por S/ 50 mil. Ninguna de estas prestaciones se cumplió, pero funcionarios de Autodema las dieron como cumplidas.

La empresa AJV EIRL fue beneficiada en muchas maneras. También se le perdonó las penalidades por el vencimiento de su carta fianza y el retraso en la entrega de las 5 camionetas.

El sindicato de trabajadores de Autodema fue el primero en señalar estas irregularidades. Existen hasta 3 investigaciones en la Fiscalía por la compra de cemento y camionetas para Autodema.

Lista de funcionarios involucrados

La Contraloría detectó responsabilidades penales, civiles y administrativas para los servidores: Ludgardo Victoriano Vega Valencia, Hernán Enríquez Blanco, Álvaro Ernesto Solís Pezo y Hernando Eddie Delgadillo Luque. Estos funcionarios dieron las conformidades y realizaron las compras.

En tanto, en el resto de la lista se encuentran: Edwin José Pino Gallegos, Gladys Elena Herrera Chumpitaz, René Ricardo Gonzales Quispe, Hugo José Herrera Quispe, Luis Miguel Ccama Halanoca, César Roberto Villanueva Merma, José Antonio Pino Andia y José Andrés Torres Centy.