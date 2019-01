Carlos Morán: “La inseguridad la combatiremos con investigación criminal y prevención”

El plan integral que el ministro Carlos Morán Soto ha diseñado para su gestión en el Ministerio del Interior comprende la tarea prioritaria de recuperar la confianza de los ciudadanos en la Policía Nacional, como base para emprender una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, monitorear los conflictos sociales, atacar a la minería ilegal y tomar medidas para detener la violencia hacia la mujer. También defendió la actuación del coronel Harvey Colchado y rechazó la existencia de una "policía política".

¿Cómo encontró a la Policía Nacional al asumir funciones como ministro del Interior?

Primero, he encontrado un Ministerio del Interior muy ramificado, con muchos brazos. Entiendo que los que diseñaron esto lo hicieron con buena intención, pero lo importante es adecuarlo a nuestra realidad. Por su parte, la Policía Nacional tiene muchos problemas en infraestructura y lo más preocupante es que todavía no termina con integrarse plenamente con la sociedad. Hay que saber reconocer que no hay una buena relación con la ciudadanía. Por esa razón, hay que volver a recuperar la confianza de la sociedad civil en la Policía y esto implica reordenar la casa y fortalecer la institucionalidad.

Los ciudadanos indican en las encuestas que la inseguridad es uno de los problemas más agobiantes. ¿Cuál es su estrategia?

Desde que asumí el cargo, señalé que una de las prioridades era el tema de la inseguridad ciudadana. La combatiremos en dos frentes: orden público, que tiene que ver con una buena prevención, y la investigación criminal. Por esa razón se va a fortalecer la especialización, que es una necesidad que nunca debió perderse.

Hablando de fortalecer la institucionalidad, ¿implica entonces que el efectivo policial será plenamente respaldado por su institución?

Vamos a empoderar a la Policía Nacional, vamos a levantar la moral del policía. No podemos satanizar la actividad policial a priori. Por el contrario, debemos premiar y motivar los buenos ejemplos de valor y heroísmo en la protección a la ciudadanía. Cuando un policía se enfrenta a un delincuente en legítima defensa dentro de los parámetros de la ley, prefiero mil veces un delincuente muerto a que un policía muera.

¿Y cómo va a motivar la autoestima de la Policía?

El problema de baja autoestima ha respondido en los últimos años a la mala calificación de la ciudadanía, que a veces sindica a los efectivos como corruptos. Pero no todo es malo en nuestra institución. También hay buenos policías y a esos efectivos los vamos a premiar con ascensos, felicitaciones y condecoraciones. La motivación al policía se basa en el respeto desde el Comandante General hasta el efectivo de menor grado.

¿A qué se debe que la Policía no actúa inmediatamente ante una denuncia? El ciudadano suele quejarse por la inacción.

Existe una burocracia espantosa en el Ministerio Público. Si bien es cierto el nuevo Código Procesal Penal es garantista, no podemos tener una Policía limitada solo para realizar actividades preliminares a dispensa del fiscal.

¿Qué es lo que propone?

Vamos a plantear una modificación del nuevo Código Procesal Penal, de lo contrario estaremos condenados a tener una Policía conformista o tramitadora. No queremos una Policía receptiva y pasiva. La ciudadanía exige cambios y yo voy a hacer los cambios para que esto se pueda revertir.

Infiltración criminal

Lo sucedido en la región Callao, la infiltración del crimen organizado en la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía y en la política, ¿se repite en todo el país?

Yo creo que hay un riesgo permanente, no se puede descartar esa posibilidad. Estamos siguiendo la ruta de ese dinero del crimen organizado –el narcotráfico, la minería ilegal, etc.– que se destinaría a los procesos electorales. Infiltrarse en las instituciones por parte de elementos del crimen organizado es algo que se ha registrado y comprobado. El crimen organizado tiene esa modalidad para seguir operando en diferentes niveles. Hemos visto casos en gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales, etc.

Y en el caso del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, ¿qué medidas va a tomar para bloquear la infiltración?

Primero vamos a fortalecer el sistema de integridad en la institución. Se realizarán inspecciones inopinadas en el Ministerio del Interior a todo nivel y en forma transversal. Esas inspecciones abarcan la Sucamec, Migraciones y la Compañía de Bomberos. El sistema no puede ser solo para la Policía Nacional. Todos tienen que pasar por un sistema de control.

¿Desde qué nivel está previsto?

La criminalidad ha desarrollado la habilidad de infiltrarse a veces desde las escuelas de formación. Si no hay un buen control, estas personas relacionadas con narcotraficantes, el crimen organizado o la minería ilegal se pueden infiltrar. La corrupción no solo está en la política sino en todos los sectores del Estado. Lo que tenemos que hacer es ser más rigurosos en el sistema selectivo y control. Por ejemplo, se va a aplicar el polígrafo a los policías que trabajan en unidades sensibles.

¿Cuántas escuelas de formación tiene la PNP?

Actualmente hay 27 escuelas de la Policía Nacional. Es decir, hay más escuelas que departamentos. No estoy de acuerdo. Los alcaldes y congresistas creen tener el derecho a presionar para que la Policía instale una escuela de formación en sus respectivas regiones. La Policía no puede responder a un criterio localista o de grupo. Queremos formar una Policía de calidad y no en cantidad.

¿Cuál considera que es el verdadero motivo de un grupo de políticos que pretende la destitución del jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), el coronel Harvey Colchado?

No termino de entender por qué quieren que el coronel Colchado dé un paso al costado. Como jefe de unidad ha investigado muchos trabajos emblemáticos donde han estado involucrados políticos.

¿La Diviac es una “policía política” que solo tiene como objetivo a Fuerza Popular y el APRA?

Totalmente falso. La Diviac no solo ha intervenido a políticos sino a policías de alta graduación y autoridades políticas de diversas ideologías en todo el país. Acá no hay direccionamiento a una sola organización. Son cientos de megaoperativos que se han cumplido en los últimos años y puedo dar fe de que el trabajo ha sido sin ninguna intencionalidad para dañar a los partidos políticos.