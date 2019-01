Joven menosprecia a policía, pero luego llama a su madre para que lo ayude [VIDEO]

Un joven motociclista olvidó el principio de autoridad y que “a la policía se la respeta”, y tuvo una actitud prepotente contra un agente de la PNP que lo intervino en el distrito de La Molina, tal y como se puede apreciar en el video que circula en Youtube.

El muchacho además usa calificativos inapropiados para dirigirse a un policía, pese a que el agente en todo momento guardó la compostura y le habló sin faltarle el respeto. Es por ello que el video de Youtube donde muestran los hechos dejan muy mal parado al joven.

"Usted no utiliza palabras con propiedad, que diga ahí ‘policía’ quiere decir que usted solo permanece al sistema y en ese sistema usted no tiene un gran rango. Lo han mando a intervenir arbitrariamente". Además, aseguró que los agentes del orden no tienen un rol importante en la sociedad.

También señaló que el agente que lo detuvo es “una mala persona" y le preguntó ¿Por qué interviene a personas con más capacidad mental que usted?, aunque luego de esto, el joven solo atinó a llamar a su madre para que lo ayude a solucionar el problema en el que se había metido, causando todo tipo de comentarios en Youtube.