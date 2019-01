Cusco: Alcalde de Yucay dice que tiene presupuesto “chihuán” en juramentación [VIDEO]

El alcalde del distrito de Yucay, provincia cusqueña de Urubamba, Leocadio Madera, asumió el cargo a las 00.00 horas del 1 de enero del 2019 con una ceremonia de ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra en esa localidad.

Madera asumió las riendas de la pequeña comuna mientras los ciudadanos recibían el año nuevo. Pero lo anecdótico vino después, cuando el alcalde dio su discurso. “He decidido juramentar a las 00.00 de hoy porque no hay tiempo que perder. Desde el primer minuto vamos a trabajar por este distrito que tiene un presupuesto totalmente bajo, por no decir, que tiene un presupuesto ‘chihuán’”, empezó.

Además sostuvo que trabajarán para mejorar la situación del distrito que no recibe presupuesto del Ejecutivo nacional, según el alcalde Madera, desde hace tres décadas. “No tenemos dinero. Por eso hemos decidido juramentar en el minuto cero del día 1 de enero del 2019 y vamos a trabajar, porque el gobierno central desde hace 30 años no invirtió ni un sol en mejorar nuestro distrito, capital real del Valle Sagrado de los Incas”, señaló enfático.

Yucay es uno de los distritos de la provincia de Urubamba y se caracteriza por ser una zona agrícola y varios lugares que podrían ser promocionados como destinos turísticos del Valle Sagrado de los Incas.