Hombre desfigura a su pareja con una copa de vidrio en discoteca de VMT

Una mujer de 19 años quedó con el rostro desfigurado porque su pareja le impactó una copa de vidrio en el rostro en una discoteca de Villa María del Triunfo.

La brutal agresión fue registrada por las cámaras de seguridad de la discoteca de VMT. En las imágenes se aprecia como la pareja disfrutaba de la noche en el interior del local.

Al pasar las horas, la pareja de enamorados se sienta en una de las esquinas del local y comienzan los problemas. Brian Velásquez Arcos (25) de manera agresiva parece reclamarle a su pareja algo con respecto a un celular.

La agredida en una conversación con América Noticias, sostuvo que la pelea se originó porque su pareja intentó revisarle el celular.

La joven arrojó el vaso de licor que su pareja bebía y en respuesta, Velásquez tomó una copa de vidrio de la mesa contigua para lanzarla con fuerza al rostro de esta.

"Ya habíamos solucionado el problema del celular porque él no encontró nada en mi celular. Yo no tenía nada que ocultar. Pero de todas maneras no sé qué pasó, de un momento a otro yo me senté, volteo y ya ahí nomás".

Tras lo ocurrido, el personal de seguridad de la discoteca detuvo al atacante. La víctima resultó con una fractura en la nariz y lesiones en el rostro.

"Me cosieron y ahora tengo que echarme cremas pero ahorita se está hinchando mi boca por el mismo corte [...] tengo una fractura en la nariz", explicó la agredida.

Asimismo, la mujer manifestó su temor ante un posible nuevo ataque pues esta no sería la primera vez que la agrede.