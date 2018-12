Top 5 de las notas del norte más compartidas del 2018

Este año, en el norte del país, se vivió un periodo convulsionado con diferentes noticias de importancia a nivel político, social, policial, deportivo, entre otros. Ad portas del 2019 y a fin de refrescar la memoria de los lectores, La República elaboró un ránking que dilucida cuáles fueron las informaciones que más veces fueron compartidas en la macrorregión que incluye a Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Áncash.

A continuación, el top 5:

Cajamarca, sábado 24 de noviembre. La noticia del supuesto intento de suicidio de la cantante de cumbia y excandidata al sillón municipal del distrito de Veintiséis de Octubre (Piura), Giuliana Rengifo, conmocionó al mundo de la cumbia y a la ciudadanía en general.

Según el parte policial, la norteña se habría cortado la muñeca izquierda tras una fuerte discusión con su actual pareja, en un lujoso hotel de la capital de la región, adonde llegó para presentarse por el aniversario de un importante casino.

Antes de que culmine el mes desmintió los rumores, afirmando, en primera instancia, que solo se trató de una descompensación y, luego, que había sufrido un accidente doméstico: la ruptura de un vaso de vidrio.

Chiclayo, 14 de diciembre. Luego de su detención por ser el líder de la organización Los Temerarios del Crimen o Los Corchines de la Corrupción, el suspendido alcalde David Cornejo Chinguel decidió colaborar con la justicia y nombrar a más miembros de esta red gestada en el seno de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Entre ellos, un congresista de la República: Clemente Flores Vílchez (PPK).

“(El) congresista Clemente Flores Vílchez…, llegó a mi casa, trayendo el saludo del presidente Martín Vizcarra y proponiéndome un acuerdo político por su candidato provincial de Chiclayo, Michael Llontop, acuerdo que se hizo incluyendo el financiamiento de la campaña electoral a través de dos obras de constructoras de su entorno, y que, además, al 02 de enero del 2019, yo sea el prefecto de Lambayeque…”, escribió Cornejo Chinguel en la misiva.

La carta dirigida al fiscal Pedro Chávarry –donde manifiesta su deseo de convertirse en colaborador eficaz– permitió las detenciones preliminares de Willy Serrato Puse, Michael Llontop y otros funcionarios. En tanto, los hermanos Becerril también fueron incluidos en la lista, pero no fueron detenidos.

Trujillo, 10 de octubre. La negligencia médica en lo que respecta a intervenciones quirúrgicas con fines estéticos no tienen fin. Así, la deportista María Ludeña Aliaga (44), natural de Huaraz, llegó a la Capital de la Eterna Primavera para someterse a una liposucción, muriendo por una complicación.

La operación inició a las 9 a. m., pero con el pasar de las horas tuvo que ser trasladada al Hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde se constató su deceso.

Dejó tres hijas en orfandad, quienes pasaron al cuidado de su esposo.

Chiclayo, 24 de noviembre. En el hospital Luis Heysen, el médico Fernando Millones Caycay, ante lo que sería un entrecruce verbal, intentó agredir con una silla y una correa a la paciente María Consuelo Tapia Barrantes (45).

El video fue difundido a través de Facebook, generando un sinfín de comentarios negativos en contra del galeno, quien intentó defenderse explicando que su accionar se debió a una agresión previa: un puñetazo en el área de Triaje.

Finalmente, en una carta de EsSalud, se indicó que el profesional fue denunciado ante el Colegio Médico del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer. Además, se inició un proceso por falta grave que terminó con su segunda separación; sin embargo, a inicios de diciembre fue repuesto al hospital.

Cajamarca, 11 de diciembre. Indignación generalizada. Una presunta sobreventa de boletos por parte de la aerolínea chilena Latam impidió que la señora Ysolina Villanueva llegara a tiempo a su cita en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Pese a que su cita era a las 9 de la mañana, la empresa quería reprogramarle su vuelo ocho horas más tarde, es decir a las 5 p.m.

“¿No tienes una madre que esté mal, dime? ¡Eres mala! ¿Por qué no me han llevado? ¿Acaso me llevan gratis? ¡Yo tenía una cita porque estoy mal!”, protestaba la paciente entre lágrimas.

Por su parte, Latam, a través de un comunicado, indicó que la señora llegó tarde al vuelo, pero que pese a ello le facilitaron reprogramarla en el vuelo más próximo. Sin embargo, Ysolina y su hijo no aceptaron, generando la confusión.