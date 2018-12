Confirman contratación de personal sin cumplir perfil

Piura. A través del informe n.° 009-2018-OCI-2407-AS de acción simultánea a la Subgerencia de Recursos Humanos, el órgano de control confirmó la contratación de funcionarios que no cumplen con el perfil durante los meses en la que la comuna de Castilla estuvo a cargo del primer regidor Robert Sánchez.

Según el documento, los contratados no cumplían con los requisitos mínimos para el cargo. Entre ellos las de Secretaría General, cuyo puesto fue asignado a Desire Fabiola Jaime Chiroque, así como el puesto de subgerente de Fiscalización, a cargo de Vanessa Mendoza Talledo, quien tampoco reunía los requisitos.

A ellos se suma el gerente de Administración, Xomarie Tejada Briceño, la gerente de Administración y Finanzas, Susana Nayra Campos, además de gerente de Planeamiento y Presupuesto, Carmen Herminia Esquivel Ortiz.

“El desconocimiento en gestión ha hecho que ellos realicen muchas cosas que no son legales. Por nuestra parte estamos haciendo una evaluación, lo cual entregaremos a la gestión entrante para que realice las acciones correctas”, señaló el saliente alcalde de Castilla, Luis Ramírez.

Asimismo dijo que económicamente la comuna queda con algunas deudas que se arrastran desde el fenómeno El Niño costero, principalmente en alquiler de maquinaria, porque el gobierno no desembolsó el dinero suficiente para revertir la situación. Por lo que la economía no está bien, ya que no se captó el dinero suficiente por ejemplo en cuanto a limpieza pública y la ejecución de obras.

“Hubo varios factores por los cuales no se pudo salir adelante, las restricciones del presupuesto desde el Gobierno Central y eso no ha permitido invertir en logística para mejorar por ejemplo la limpieza pública, no se avanzó en la gestión de obras porque el FEN nos distrajo bastante”.