En Cusco la gestión de Licona fue mala y marcada por la corrupción

Cusco. Alaín Alanoca es uno de los pocos consejeros que dedicó los cuatro años de gestión a fiscalizar el uso de los millones que administró la gestión del gobernador Edwin Licona. Denunció varios vicios junto a Víctor Vargas. Al cierre de su trabajo, dice que el Consejo acertó en reforzar la labor fiscalizadora, pero observó que algunos legisladores se hayan pasado a las filas del oficialismo.

¿Qué aciertos y desaciertos encuentra en la gestión del Consejo Regional?

Como institución se acertó en potenciar bastante la fiscalización, porque lo ameritaba. Se estuvieron suscitando algunos hechos irregulares, algunas acciones que no eran nada transparentes, por eso el Consejo priorizó la fiscalización y le dio mucho más peso que a la legislación. El desacierto fue la falta de cohesión; el primer año hubo bancadas marcadas, pero luego fue fragmentándose y debilitó el trabajo del Legislativo. APU tenía 9 consejeros, al 2016 llegamos 8 y no sabemos cuántos hemos terminado.

Hay quienes dicen que el desempeño de este Consejo, salvo excepciones como usted, fue uno de los peores. ¿Qué sensación le deja esa percepción ciudadana?

Se pudo hacer más, eso definitivamente. La falta de cohesión en el trabajo de los consejeros, en los últimos años, desmereció nuestra labor. Y por esa falta de unidad, desde el Ejecutivo hemos recibido diatribas, campañas de desprestigio.

¿Diría que se confirmó en esta gestión la tesis planteada en el estudio El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales? Es decir, varios consejeros que llegaron como oposición al final pasaron al oficialismo a cambio de prebendas u otros beneficios.

Definitivamente. Eso se puede confirmar con lo que ocurrió. Nosotros, APU, entramos con 9 consejeros, pero luego hubo una dispersión. Además hubo captación de algunos consejeros y eso lo sé. Uno de mis paisanos me contó que fue a entrevistarse con el gerente general (Eduardo Zans) para hacer una obra en Ocongate. De manera abierta, le dijo: tienes que hablar con tu consejero para que se alinee con la gestión, porque si no lo hace la obra no se podrá hacer.

¿Qué logros puede destacar del trabajo del Consejo?

La decisión de denunciar las descolmataciones en 2015, en las que se iban a gastar alrededor de 12 millones de soles. Ahora está rindiendo frutos porque se formalizó la denuncia. Otro asunto importante es el seguimiento que se le hizo al hospital Antonio Lorena para que las irregularidades en el expediente técnico sean sancionadas. Y cuando en la Vía Expresa se hizo una labor de fiscalización.

¿Qué recomendaciones les daría a los nuevos consejeros?

Que primero tomen en cuenta que sus funciones son fiscalizar, legislar y representar. Eso lo deben tener claro. En ningún momento dice acompañar, blindar o soterrar irregularidades del gobernador.

Lo que pasó en esta gestión con algunos consejeros...

Lamentablemente en algunos casos. Pero será la ciudadanía la que se encargará de castigarlos. Lo que se debe hacer es una adecuada labor de fiscalización en coordinación con el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción.

¿Es coherente el presupuesto 2019 aprobado por este Consejo que está de salida?

Lamentablemente no recoge las urgencias y necesidades que tiene la ciudadanía. Espero que la nueva gestión haga cambios para hacer una mejor distribución. Lo que preocupa además es que solo S/ 2 millones de los S/ 2 mil millones de presupuesto son destinados para labores de fiscalización, ni siquiera llega al 0.1% para fiscalizar el uso de esos 2 mil millones de soles.

¿Puede el nuevo gobernador cambiar sustancialmente el presupuesto?

Es posible. Ojalá lo haga.

¿Cómo calificaría la gestión del gobernador Edwin Licona?

Ha sido bastante deficiente y manchada por bastantes visos probables de corrupción. Eso no nos debe mantener orgullosos a los cusqueños. Cusco es una de las regiones que lidera el ranking de la corrupción.

¿Una gestión deficiente y corrupta tanto o menos que las anteriores?

Esperemos que todas las denuncias que se emprendieron desde el Consejo Regional y algunos ciudadanos nos ayuden a confirmar eso. Hay muchas denuncias por corrupción y lavado de activos que lo involucran.