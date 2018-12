No se descarta que joven cusqueña haya muerto de hipotermia tras caída

Cusco. Conmoción causó la muerte de la joven Ángela Carmelino Caituiro (19). Ella fue reportada desaparecida hace 10 días, pero fue hallada sin vida el último viernes en medio de un peñasco camino al nevado Pitusiray, en la provincia cusqueña de Calca.

Fue la madre de la estudiante de arte Ruru Caituiro, quien tuvo el infortunio de identificar el cadáver. En las cinco horas que duró la caminata hacia la zona en que fue encontrada por rescatistas voluntarios, guardaba las esperanzas de que el cadáver no fuera de su hija. Al caer la noche, la triste noticia se dio a conocer, Ángela había muerto.

HIPÓTESIS

Peritos en criminalística y representantes del Ministerio Público acudieron hasta el lugar. Por las características y la forma como fue encontrado el cuerpo, se presume que habría sufrido un accidente al intentar escalar las empinadas rocas que forman parte del paisaje y una aparatosa caída la habría dejado inconsciente. Finalmente, un cuadro de hipotermia habría acabado con sus días.

Las primeras investigaciones determinaron que el cadáver tendría entre siete y nueve días de deceso. En la morgue de Calca, a donde serán conducidos los restos, se obtendrán resultados más exactos.

“Mientras no tengamos un resultado certero, no podemos especular sobre esta lamentable muerte. Los resultados se darán en su debido tiempo”, expresó el jefe de la Policía, general Max Iglesias.

Ángela fue vista por última vez el 19 de diciembre. Le avisó a su madre que salía de casa para conocer la laguna de Can Can, ubicada en lo más alto del Pitusiray. Su madre, obstetra, estuvo atendiendo un parto ese día y, por la noche, pensó encontrar a su hija, pero no fue así.