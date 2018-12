Comas: captan cómo delincuentes ‘acorralan’ a empresaria que retiró dinero de un banco

Cámaras de videovigilancia registraron cómo un grupo de delincuentes arrebataron una fuerte cantidad a un empresaria que momentos antes había retirado el dinero de una agencia bancaria en el distrito de Comas.

El hecho ocurrió a plena luz del día en la puerta principal de una distribuidora que se ubica en una vía auxiliar de la avenida Universitaria. Tal como puede verse en el video, la víctima acudió al local a bordo de su camioneta y cuando se disponía a entrar, un auto se estacionó detrás de ella.

De la unidad descendieron tres delincuentes fuertemente armados y encañonaron a la mujer mientras rodean el vehículo como si fuera una emboscada. La agraviada contó que le resulta extraño que uno de los malhechores le haya pedido directamente el sobre donde tenía la cantidad que minutos antes sacó de un conocido banco.

“El ratero me ha pedido el sobre, el sabía que había uno dentro de mi cartera porque no me dijo la plata”, narró la empresaria del rubro de la ferretería ATV Noticias. En total, los malhechores lograron llevarse 25 mil soles y 700 dólares en efectivo.

No obstante, este no sería el único elemento que intriga a la mujer, ya que en la agencia donde efectuó el retiro vio a hombres con actitud sospechosa. “Dos personas estaban sentados en la parte de plataforma. Uno de ellos me mira y como que le hace una seña al chico que estaba a su derecha, pero él no me mira”, agregó la agraviada.

Ahora, la empresaria espera que los videos de la distribuidora donde ocurrió el robo permita que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturen a los responsables.