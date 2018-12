Falta de servicios higiénicos afecta principales playas en Lambayeque

La Gerencia Regional de Salud en Lambayeque, a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, realizó monitoreo a 7 playas de Lambayeque; donde se pudo determinar la falta de recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos. Dicha actividad, se hace con el fin de verificar la limpieza de las playas previo a la temporada de verano 2019.

Este importante trabajo, permite vigilar la calidad sanitaria de las playas del litoral lambayecano; referente a parámetros de limpieza, presencia de recipientes para residuos sólidos y presencia de servicios higiénicos, para hacer las coordinaciones correspondientes con los actores involucrados y garantizar la salud de las personas que acuden a estos lugares públicos.

Según la Directora Ejecutiva de Salud Ambiental, Ing. Liliana Diaz Ríos, indicó que las playas de San José, Las Rocas, Playa Hermosa, Santa Rosa, Ciudad Eten, Pimentel y Puerto Eten, no cuentan con recipientes para residuos sólidos, además, solo Pimentel y Puerto Eten tienen servicios higiénicos, los cuales se encontraron cerrados durante el monitoreo.

El informe de la vigilancia, permitirá que las municipalidades puedan levantar dichas observaciones y garantizar un ambiente saludable para los visitantes. También, es necesario indicar que la población debe tomar conciencia sobre el cuidado de las playas y la biodiversidad; por medio de un adecuado manejo de residuos sólidos.

Se recomienda a los veraneantes, no arrojar sobras de alimentos al mar ni a la arena, no llevar plásticos susceptibles a salir volando, si fuman es necesario llevar cenicero portátil y siempre se debe llevar algún recipiente o bolsa para la basura. También, se recuerda no introducir sustancias químicas y tomar precauciones para no defecar o miccionar en el mar.