Mujer hallada en silo de Asia envió mensaje a su tía antes de encontrarse con su asesino [VIDEO]

El feminicidio ocurrido en Cañete aún continúa conmocionando al Perú. Una tía de Estefanny Torres Miller reveló que su sobrina le envió un mensaje antes de encontrarse con su expareja, quien luego confesó ser el asesino. Este sujeto la degollló, ató y lanzó a un silo en Asia.

"Ella ya no quería saber nada de él", sostuvo Marina Miller, tía de la víctima, sobre la relación que tuvo la joven madre con Eugenio Leopoldo Quiroz Campos (44). Este sujeto conoció a Estefanny Torres en el año 2016 cuando trabajaban en jardinería.

La tía de Estefanny Torres también reveló que su sobrina le confesó que venía recibiendo amenazas sobre la difusión, a través de Facebook, de un video íntimo. "Yo le dije vamos a ir a denunciarlo, pero primero vamos a asesorarnos con un abogado, en eso ya estábamos ya para ir el día de hoy a hacer la denuncia correspondiente".

Sobre el último mensaje que le escribió horas antes de encontrarse con su asesino, la tía dijo que le advirtió que no vaya.

"Ella me manda un mensaje: 'Tía, mañana es el día, me voy a ir a encontrarme con ese señor, yo le dije: '¿Cuál señor?', 'El señor que te dije que me acosa", fue el preocupante mensaje que le envió su sobrina.

Ante ello, ella contestó: "Ese señor puede planear algo en contra tuya, sabes que te está acosando y puede pasar cualquier cosa", pero Estefanny Torres le dijo que quería "arregla de una vez ese problema", sin imaginar que sería asesinada por este hombre.