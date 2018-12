Arequipa: Yamila Osorio culpó a población por pago de coimas en Transportes [VIDEO]

La noticia del megaoperativo, realizado desde la madrugada de este viernes, por presuntos actos de corrupción en la Gerencia de Transportes de Arequipa, ha exacerbado a gran parte de la población, que señala es un mal permanente en la ciudad desde hace años. Antes que este escándalo saltará a la luz pública, la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, brindó su opinión sobre el tema hace tres semanas.

En una conversación con La República, Osorio señaló que se ha reunido infinidad de veces con el hoy detenido gerente de Transportes, José Gamarra Vásquez, y -sostuvo- que si existe corrupción en esta dependencia es gran parte responsabilidad también de la ciudadanía.

Esto, lo dijo al ser consultada por las constantes quejas de corrupción por parte de la ciudadanía, dado que ella cuando era consejera regional realizó una importante investigación del tema.

“¿Por qué no denuncian?, yo he hablado infinidad de veces con el gerente. Siempre se le ha dicho a la gente, si a ti te piden algo, ¡denuncia!, porque no hay solo corruptos, también hay corruptores”, dijo la gobernadora a La República.

La gobernadora señala que la corrupción se encuentra en todo el sector público del país y que es responsabilidad de los ciudadanos comunicar de estos hechos y no caer en cosas tan comunes como aceptar pagar una coima a un policía o pagar a un servidor público para que le agilice su trámite.

“Creo que acá también hay responsabilidad ciudadana, el que cree que le están pidiendo hacer algo ilegal tiene que denunciarlo”, aseveró.

En el operativo realizado por la Policía y Ministerio Público, se encontró cerca a medio millón de soles en las viviendas del gerente y subgerente de Transportes. Al momento, son 14 los inmuebles intervenidos y 9 los detenidos por integrar la presunta organización criminal Los correcaminos del sur.