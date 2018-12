“Se trató de crear un miedo por intereses ajenos al desarrollo”

Wilson Castro

Trujillo

A pocos días de culminar su segunda gestión consecutiva al frente de la municipalidad de Salaverry, ¿se siente 100% satisfecho de su labor o considera que quedan cosas pendientes por hacer?

No, yo me siento contento al 100% por lo que he podido hacer. Ahora, siempre van a quedar cosas pendientes.

¿Qué tareas pendientes quedan por hacer?

A ver, en ese sentido tendríamos que ver la visión de la nueva administración municipal. Pero a título personal, creo que queda como meta consolidar el turismo, construir un nuevo colegio en Alto Salaverry, que era nuestra prioridad, pero que debido a una serie de situaciones no hemos podido consolidar. Se tiene que consolidar también la seguridad ciudadana. Salaverry es uno de los distritos más tranquilos (en la provincia de Trujillo). Creo que hemos logrado atender la problemática de Salaverry.

¿Qué otras tareas quedan pendientes?

Lo de las carboneras, la verdad que sigue siendo un problema. Hemos dado algunas pautas; sin embargo, mientras el empresario no tome conciencia del daño ambiental que le hace al distrito será muy difícil que encontremos una solución.

Usted ha mencionado el tema turístico. Salaverry es la única playa de Trujillo que no sufre los efectos de la erosión costera, como sí sucede con Huanchaco, Buenos Aires y Las Delicias, y continúa siendo una opción para los veraneantes. Pero está claro que aquí falta mayor inversión en infraestructura para tener un balneario más atractivo, ¿no cree?

Claro, pero Salaverry tiene su propia dinámica.

O quizás no sea tan acentuado el fenómeno natural.

Nosotros estamos a la inversa de Huanchaco y Buenos Aires. Mientras ellos pierden playa, nosotros ganamos playa a través de un arenamiento y eso también nos afecta. Nos afecta porque el Terminal Portuario, que es el eje central del distrito, se ve perjudicado con el arenamiento, entonces tiene que haber una inversión para el dragado del puerto cada cierto tiempo. Tenemos que capitalizar el pro y el contra. A Salaverry muy poca gente de afuera venía hace algunos años. Mayormente eran los pobladores del distrito los que llegaban al balneario. Sin embargo, hemos ido ganando público y eso ayuda a dinamizar la economía del distrito.

Concesión da beneficios

Desde noviembre último el puerto de Salaverry es administrado por una nueva empresa, Salaverry Terminal Internacional, y había el temor de que esa entidad limite el uso de las playas. ¿Eso ha quedado descartado?

Totalmente. Se trató de crear un miedo en la población por intereses ajenos al desarrollo portuario. Yo siempre lo dije: las playas son de uso público. Podrá haber una partida registral a nombre de un tercero, pero mientras no se le permita tocar esa área, no pasará nada. La población no tendrá problemas para usar las playas.

Se crearon muchas leyendas al respecto.

Era una maldad en contra del desarrollo del pueblo. Pero a través del diálogo se hizo entender a la gente que no era así y se dio paso a la inversión pública. Los trabajadores, que antes pertenecían a la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), ahora están felices y contentos con el nuevo operador.

Precisamente sobre el nuevo operador, se habla del incremento del movimiento de carga y de un futuro movimiento de contenedores con productos agroindustriales, lo cual traerá beneficios para la economía de La Libertad, pero ¿cuál o cuáles serán los beneficios para el pueblo?

Al aumentar la carga se incrementa le necesidad de mano de obra. El operador ha recibido 38 trabajadores y sabemos que ahora hay 70 trabajadores, con personal de la zona. También hay que destacar que se va a mejorar la infraestructura del Terminal Multipropósito y eso será un atractivo para los que visiten incluso la playa.

¿En qué fase se encuentra la construcción de la II Etapa del Paseo Turístico?

Estamos a nivel de expediente técnico. Ahora está en manos de la nueva gestión buscar el financiamiento. Son aproximadamente 4 millones de soles. Luego vendría la III Etapa que nos permitirá contar con un malecón.

¿Hubo una buena coordinación con la comisión de transferencia de la gestión entrante?

Han sido muy exigentes en solicitar información, han llegado con sus técnicos, y nosotros les hemos dado toda la información, área por área. Eso es bueno.