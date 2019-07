35 funcionarios de la Dirección de Educación fueron destituidos este año

Uno de los sectores más convulsionados de la actual gestión es sin duda el de Educación, donde varios funcionarios fueron denunciados penalmente por actos de corrupción y malos manejos. Por ello el director de Educación, Jorge Calle, recomendó al próximo gobernador destinar mayor recurso al área de Comisión de Procesos.

Según su balance, el área de procesos este año logró resolver 100 casos por diferentes faltas disciplinarias, cuyo trabajo del área legal permitió emitir sanción a funcionarios que eran investigados hace varios años.

De este total de casos, la mayoría se refiere a delitos de faltas e inasistencias. Pero a esto se suman, reveló el funcionario, otras 35 personas que fueron destituidas con una condena por narcotráfico, violencia sexual o corrupción.

“Hemos destituido a 35 personas este año. El problema es que no hubo apoyo años anteriores, pero ahora hemos reforzado el área, debido a que los casos no pueden estar abiertos desde hace varios años, porque al no contar con sanción esto genera suspicacias y un ambiente de impunidad”, refirió Calle.

Ante ello el titular de la Dirección Regional de Educación de Piura recomendó al nuevo gobernador Servando García, otorgar el apoyo necesario para fortalecer la Comisión de Procesos, donde se requiere que desde inicio de año se cuenten con abogados para la asistencia legal y un presupuesto especial para esta área, ya que el Ministerio de Educación no lo da.

UGEL

Cabe recordar que a nivel regional la Comisión Anticorrupción también realizó una investigación contra los directores de las Unidades de Gestión Local (UGEL), entre ellas las de Paita, Ayabaca y Talara, donde se logró la detención de algunos funcionarios involucrados en malos manejos.

En Ayabaca la Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana y agentes de la Policía de Piura y Ayabaca intervinieron las instalaciones de la UGEL de Ayabaca, la cual viene siendo investigada por desvío de fondos de más de tres millones de soles.

Como es de conocimiento público, a nivel regional se destapó una presunta mafia que se encargaba de desviar dinero en las diferentes UGEL. Ante ello la Fiscalía Anticorrupción de Sullana tomó a cargo las investigaciones en las UGEL de Sullana y Talara; en esta última con funcionarios actualmente con prisión preventiva y ahora la de Ayabaca.