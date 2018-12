Tacna: Investigan cobros irregulares por 40 mil soles en municipio de Pocollay

Hasta la Municipalidad Distrital de Pocollay, en Tacna, llegó personal de la Policía y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para realizar un operativo. La intervención en la comuna se realizó tras la denuncia por presuntos pagos indebidos que bordearían los 40 mil soles.

Previamente, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pocollay informó que no recibieron el pago de sus haberes y tampoco beneficios. Cansados de no ser escuchados anunciaron que la comuna realizó el pago por vacaciones truncas a varios funcionarios de la gestión saliente pese a que a ellos les indicaron que el municipio no tenía presupuesto.

Tras las quejas, personal de la Policía y dos fiscales revisaron las áreas de Tesorería, Contabilidad y Personal. El operativo tuvo una duración de dos horas y los resultados -por ahora- se mantienen en reserva.