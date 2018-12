Facebook: cómico ambulante obliga a seguidor a comprarle CD [VIDEO]

Otra vez, un cómico ambulante es protagonista de una denuncia realizada en redes sociales. Esta vez, algunos usuarios de Facebook viralizaron un video que muestra al comediante Pavel Muto, más conocido como 'Mono Pavel', obligando a uno de sus seguidores a que le compre uno de los CD que ofrecía en la Alameda Chabuca Granda, Cercado de Lima.

Según la cinta, el espectador se acercó a Muto y le pidió un selfie, el comediante accedió, por ello dejó de vender sus CD's y recibió el celular de su seguidor.

Inmediatamente después de posar para la instantánea, Pavel Muto le dijo que eran cinco soles por el CD que contenía sus sketchs y se negó a devolverle su celular.

"Tienes que colaborar. Son cinco soles. Ahorita tienes que pagar", le dijo "Mono Pavel" al espectador en más de una vez hasta que finalmente logró que este último le entregara el dinero.

Pavel Muto pertenece a la Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internacionales (Aacui), agrupación que está envuelta en otro polémica, después que el comediante Jofre Vásquez maltratara a algunos espectadores en la Alameda Chabuca Granda, ya que, según muestran los videos con los que lo acusan, se negaron a apoyarlo económicamente.

Sobre Vásquez, Muto dijo que "se le fue la boca y que ya pidió disculpas. Yo tampoco no soy perfecto, no soy un santo y en cualquier momento se me puede escapar".