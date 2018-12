Prohíben fiestas por Año Nuevo en Punta Hermosa

La Municipalidad de Punta Hermosa prohibió toda realización de fiestas o eventos por Año Nuevo en su jurisdicción debido a las obras de ampliación y reconstrucción de la antigua Panamericana Sur, anunció el alcalde, Guillermo Fernández.

El burgomaestre explicó que las obras aún no concluyen lo que genera gran caos vehicular en la zona y causaría un colapso si es que se realizan los eventos anunciados para fin de año.

Discotecas sin licencia y en alto riesgo

Fernández detalló también que las discotecas Vocé, IN y El Dragón del Sur no cuentan con licencia de funcionamiento por no lograr pasar la evaluación de la Subgerencia de Defensa Civil. Tienen que subsanar las observaciones para que les sea devuelta.

Además, indicó que ante el caos vehicular coordinó con los dueños de las tres discotecas para que no se realice ninguna fiesta hasta enero del 2019, porque los visitantes no tendrían dónde estacionar sus vehículos.

Agregó que la “Fiesta Blanca” que se iba a realizar en el local del CAFAE y que iba a albergar a 4 mil personas queda cancelado. El burgomaestre explica que el establecimiento, del Sector Educación, está en riesgo alto y ha sido notificado para su próxima clausura.

Obras mal hechas

El alcalde de Punta Hermosa contó que el caos causado en la antigua Panamericana Sur se debe por una mala planificación de la Municipalidad de Lima. Señaló que la comuna limeña no estableció rutas alternas, no implementó una señalización adecuada y solo ha construido una trocha angosta y peligrosa para salir hacia el puente Arica.

Fernández manifiesta que las obras se iniciaron en octubre y acabarían en junio, días antes de la realización de los Lima Juegos Panamericanos.