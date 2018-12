SJL: barbero es brutalmente desfigurado con dos botellas rotas por su compatriota

Una noche de relajo en una discoteca de Zárate, San Juan de Lurigancho (SJL) terminó siendo una completa pesadilla para un barbero de nacionalidad venezolana quien fue desfigurado por uno de sus compatriotas con una botella rota.

Tal como relató Jose Ledezma Rengifo, su atacante, también venezolano, fue retirado del local nocturno debido a que antes ya había intentado agredirlo por un intercambio de palabras que tuvieron al interior del local.

No obstante, cuando la víctima decidió retirarse junto a sus amigos, el violento sujeto lo abordó en la puerta de salida. “Dentro de la discoteca me golpearon con una botella y me causaron esto (muestra el lado izquierdo de su rostro) y afuera me dieron otra vez en la cara con la botella. (...) También eran venezolanos, me da tristeza decirlo ”, narró el extranjero a Latina Noticias.

Este relato es constatado por las cámaras de seguridad del establecimiento Perú Chela Discobar, ahí se puede ver que luego del primer ataque, Ledesma Rengifo busca obtener explicaciones del porqué su connacional había actuado de esa manera, sin embargo, recibió otra agresión.

El migrante tuvo que recibir cerca de 40 puntos de sutura y se encuentra prácticamente imposibilitado de trabajar ya que sufre de constantes mareos producto de los golpes que recibió del victimario.

Debido a esto, la dueña de la barbería donde labora Ledezma ha decidido esperar que se recupere y así reincoporarse a su labores de la mejor forma. Asimismo, la empresaria ha ayudado con los gastos médicos que necesitó el venezolano.

La víctima espera que su agresor pueda ser identificado y que se le procese por el daño que se le ha hecho.