Cómico ambulante que humilló a espectadores pide "segunda oportunidad" [VIDEO]

El cómico ambulante Jofre Vásquez vive un duro momento, ya que en los últimos días recibe una ola de críticas por algunos videos publicados en Facebook, en los que aparece maltratando a los espectadores que se niegan a colaborarle económicamente.

A través de su cuenta de Facebook, el comediante reiteró su mea culpa, pidió que perdón por lo ocurrido e indicó que creyó que todo formaba parte de la "chacota".

"Quiero pedirle perdón a todo el Perú entero por las cosas que se ven en redes sociales, y en las que estoy involucrado. Pedirle disculpas a la gente a la que le falté el respeto sin querer. Dentro de mi ignorancia, pensé que era una chacota o algo así. Me siento afectado, avergonzado de mí mismo", sostuvo el cómico.

Asimismo, Vásquez aceptó la crítica en redes sociales, sin embargo, pidió que, a pesar de ofender a su público, no ataquen a su familia, ya que ellos son los más afectados.

"Yo soy el único culpable. Acá no hay nadie más que yo. Asumo mi responsabilidad y no me estoy justificando. Si voto una lágrima es porque lo siento. La gente me está atacando y tienen razón porque falté el respeto a todo el Perú. Soy ser humano, tengo errores. Herrar es humano, y si ustedes me perdonan, es divino. Les pido a todos que me den una chance, una oportunidad para seguir haciendo reír a mi público", agregó el comediante en el video compartido en Facebook.

Jofre Vásquez es tío de Jefferson Vásquez, el cómico ambulante que fue acusado por apología a la violencia contra la mujer.