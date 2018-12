Ministra de Salud pide no utilizar pirotécnicos porque son muy peligrosos

La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Silvia Pessah, pidió esta mañana a los padres y madres de familia que no compren ni utilicen artículos pirotécnicos porque son muy peligrosos, en particular para los niños.

La funcionaria informó que un menor perdió un dedo durante la Navidad debido a que el artefacto estalló en su mano.

“Hago un llamado al no uso de pirotécnicos. Tenemos acá niños con quemaduras severas por el uso de pirotécnicos. Un niño ha perdido un dedo. Eso no debe suceder, por favor. A los padres: no compren pirotécnicos y no dejen usarlos a los niños”, pidió Pessah.

Durante su visita al Hospital del Niño de Breña, la ministra anunció que dicha el local institución será refaccionado para mejorar su servicio. En la actualidad, dicho centro de salud pediátrica atiende a más de 1.400 menores cada día.

La obra se ejecutará mediante la modalidad de asociación público privada (APP). El presupuesto final del proyecto se dará a conocer en marzo, según dijo la titular del Minsa.

“Estamos trabajando para garantizar una APP. Era un proyecto antiguo y lo hemos retomado y estamos trabajando intensamente. Las cifras finales se las puedo dar después de marzo. Estamos ajustando el presupuesto”, declaró.