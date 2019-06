Los eventos por Navidad y Año Nuevo autorizados por el Ministerio del Interior

Las fiestas por Navidad y Año Nuevo no solo son motivo para compartir con la familia y las personas queridas. En estas fechas, se realizarán diversos eventos en conmemoración al nacimiento de Jesús y para celebrar el comienzo del 2019. No obstante, no todos cumplen con los requerimientos de seguridad.

La Dirección General de Gobierno Interior ha dado garantías para algunos eventos para que funcionen con normalidad.

Según el portal de la dirección, perteneciente al Ministerio del Interior, solo cinco eventos han sido autorizados para realizarse en navidad y seis para año nuevo. Asimismo, indicaron que solo hay un evento que fue desestimado para recibir el 2019.

Estos son los eventos que se darán en Navidad:

- Pasacalle de adoración al Niño Jesús, en la Iglesia Santo Domingo en el Cercado de Lima desde las 8 a.m. hasta el mediodía.

- Fiesta Costumbrista en el Coloso Yawar Plaza de Mamara en Villa María del Triunfo desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

- Fiesta Costumbrista en la Asociación mutual progresista María Magdalena de Tintay en VTM desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

- Procesión al niño Jesús El Doctorcito en la Basílica de La Merced en el Cercado de Lima desde la 1:00 p.m. hasta las 6 p.m.

- Fiesta Patronal – Niño Jesús en el Complejo Santa Rosa en Ate desde la 1:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. del miércoles.

Estos son los eventos que se darán para recibir el Año Nuevo:

- Show artístico en la Asociación Mutual Progresista María Magdalena de Tintay en VMT desde las 7:00 p.m. del lunes 31 hasta las 2:00 a.m.

- Pasacalle de fin de año en la parroquia San Miguel Arcángel de San Juan de Lurigancho desde las 8:00 p.m. del lunes 31 hasta la 1:00 a.m.

- Evento Social en El Huaralino en Los Olivos desde las 8:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 3:00 a.m.

- Caravana por fin de año en el frontis de la parroquia San Francisco de Paula en Rímac desde las 8:00 p.m. del lunes 31 hasta la 1:00 a.m.

- Caravana por fin de año en el frontis de la Universidad César Vallejo en San Juan de Lurigancho desde las 8:00 p.m. del 31 de diciembre hasta la 1:00 a.m.

- Fiesta costumbrista en El Pollito Coloso Yawar Plaza en Villa María del Triunfo desde las 9:00 a.m. del lunes 1 de enero hasta las 11:00 p.m.