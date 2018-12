Piden donación para alquilar helicóptero y buscar a joven desaparecida en Cusco

No pierden las esperanzas. La desaparición de la joven de 18 años Ángela Luna Carmelino, en Cusco, ha dejado consternados y sumamente preocupados a sus familiares y amigos. Ellos no han cesado en su búsqueda y están pidiendo donaciones para alquilar un helicóptero y dar con su paradero.

Lo último que se supo de la joven es que salió de su vivienda con destino a la laguna de Can Can, subiendo el cerro Pitusiray ubicado en la provincia de Calca, Cusco. Desde el pasado miércoles que emprendió su viaje, no se ha obtenido noticias de su paradero. El hecho preocupó profundamente a sus familia y conocidos, quiénes dieron a conocer la noticia en Facebook.

Para intensificar la búsqueda de la joven, la familia recauda fondos para el alquiler del helicóptero y la contratación de rescatistas y equipo médico. El gasto total bordearía los 30 mil dólares por día. Por ello, han habilitado cuentas de depósito y una cuenta de Paypal para recibir la donación de personas nacionales y extranjeras que se sumen a la causa.

Ruru Caituiro, madre de la joven, es conocida por cantidad de personas en el Valle Sagrado en Cusco, donde ejercía como partera y obstetra. Sus cercanos piden que la población la apoye en estos momentos difíciles, como ella ha apoyado a pobladores de la comunidad. Para brindar información que ayude a ubicar a Ángela, pueden llamar a los números 968 950 090, 084 - 202223 o al 105.

La donación se puede depositar a través de la cuenta BCP en soles: 285-21707742 – 077. Además se puede donar mediante la cuenta de Paypal: fcaituiro@yahoo.es, indicaron allegados a la familia.