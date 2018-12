Bebé de un mes falleció dentro de bus durante viaje interprovincial [VIDEO]

El último fin de semana, un bebé de un mes de nacido falleció al interior de un bus durante un viaje interprovincial. El vehículo se trasladaba desde Pichanaki, en Junín, hacia la ciudad de Lima. La muerte del menor fue confirmada cuando la unidad se detuvo en Chosica.

El bus que pertenece a la empresa Lobato partió a las 9 de la noche. Durante el trayecto el bebé comenzó a ponerse mal de salud. ‘‘En Ticlio empezó a llorar. Me parece que le chocó el clima. No se calmaba. En eso la terramoza subió y dijo que se le haga callar porque no dejaba dormir’’, indicó uno de los familiares del menor.

Sin embargo, ella afirmó que otros bebés también lloraban en ese momento.

Los familiares de la víctima señalaron para Latina que después de un tiempo el menor ya no daba señales de vida, motivo por el cual el bus se detuvo en una comisaría ubicada en Chosica, en donde se percataron de lo que había sucedido. Él ya se encontraba sin vida para ese momento.

De acuerdo al certificado de necropsia de la morgue de Lima, la causa de la muerte del menor habría sido por un edema cerebral y también pulmonar.

Un representante de la empresa de buses Lobato deslindó cualquier responsabilidad en el fallecimiento del menor. Este afirmó que se reunirán con la familia del bebé para poder apoyarlos durante esta difícil situación.

La familia de la víctima ha pedido ayuda, debido a que no cuenta con los recursos económicos necesarios para darle sepultura. La familiar de la víctima dijo necesitar ayuda para el ataúd y nicho.