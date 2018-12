Facebook: cómico ambulante humilla a pareja que le dio un sol por ver su show [VIDEO]

La tarde de ayer se suscitó una polémica debido a que Jofré Vásquez, o simplemente "Jofré", quien trabaja como cómico ambulante en el parque Chabuca Granda en el Rímac, fue sido acusado de humillar a una pareja tirando al piso la moneda de un sol que le ofreció por ver su show, habiéndose negado a colaborar con él en momentos anteriores a los sucedido. El video fue publicado por el propio "artista" en su cuenta de Facebook.

Durante la transmisión en vivo vía Facebook se ve a Jofré cobrando al público por su show, pero la pareja se niega a colaborar, lo que provoca que el cómico los llame 'los conchudos de Chabuca'. "Más luego no. Cuando tú vas al cine no dices más luego", dice el artista. Ante la insistencia, el joven le ofrece una moneda de un sol, a lo que Vásquez dice: "Miren lo que me está dando. Ya me tapaste la boca con tu sol, enfermo.", lanzando la moneda al piso.

El hecho difundido gracias a Facebook ha generado la indignación de miles de usuarios, quienes condenan el accionar del cómico ambulante por considerar que le faltó el respeto a quienes le ofrecieron una ayuda por su trabajo en plena vía pública. El video ha recibido todo tipo de comentarios, en su mayoría cuestionando el estilo en el que el joven humorista buscó la atención de sus seguidores.

El video ya cuenta con miles de reproducciones en Facebook y cientos de comentarios en los que criticaron el accionar del artista de la calle. "La diferencia es que el cine es un establecimiento, paga impuestos, tiene libro de reclamaciones en cambio en tu espectáculo no es así, estás libre de impuestos", se lee entre las opiniones de quienes reprochan esta forma de humor que suelen utilizar los artistas ambulantes.

Las disculpas del cómico Jofré Vásquez

En su cuenta de Facebook, el cómico ambulante publicó un video en el que da sus descargos sobre lo sucedido. Es este material audiovisual se muestra arrepentido por el hecho. "Pido al publico en general y las disculpas del caso por todo lo que esta saliendo en las redes sociales, soy humano y tengo errores. Mi familia, mis hijos, mi madre son los mas afectados por los comentarios. Son mas de dos de la mañana, estoy manejando, estoy muy afectado por todo. Las primeras horas explicaré por mis errores. Les pido perdón a mi publico y mis compañeros de mi asociación (AACUIN)", manifestó.

Los antecedentes de Jofré Vásquez

Tal parece que esta no es la primera vez que el cómico ambulante actúa de esa manera. En este video se logra apreciar cómo se burla de un adulto mayor que se disponía a disfrutar del show pero por no tener dinero para pagar, es retirado del lugar, ante las risas de los demás espectadores.