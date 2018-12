Padres denuncian a mujer por estafarlos con fiesta de promoción [VIDEO]

Los padres de 27 estudiantes del colegio María Rafols, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, han denunciado haber sido estafados por una organizadora de eventos, quien debía hacerse cargo de la fiesta de promoción de los menores.

La mujer acusada de estafa fue identificada como Melanie Zapata Vela. Ella recibió 10 mil 344 soles, además de un pago adicional, para la realización del evento escolar. Según informaron los padres de familia, los depósitos fueron hechos en las cuentas de la madre y esposo de la organizadora. No obstante, hasta la fecha ella no les ha devuelto su dinero.

En un principio, según cuenta una de las madres, la mujer se comunicó con ella y le dijo que había tenido un percance: ‘‘Me lloró, me dijo que había tenido percance que se le escapó de las manos y que no iba a poder, pero que, por favor, la perdone’’.

Sin embargo, Zapata Vela no se habría vuelto a comunicar con ellos luego de esto.

‘‘Nunca nos ha dado la cara, nunca ha venido al colegio a decirnos ‘acá estoy, me hago presente, pasó esto’ ’’, dijo para América otra madre de familia.

Además de los estudiantes del colegio ubicado en Ate Vitarte, una pareja de novios también denunció por estafa a la organizadora de eventos.

A Melanie Zapata se le pagó 20 mil soles para que se haga cargo de su matrimonio. Además de esta cifra, también hubo pagos adicionales de siete mil soles por la orquesta.

Sin embargo, la mujer desapareció en ese momento y hasta ahora tampoco les ha devuelto su dinero. Según cuenta la pareja, en un principio la organizadora se comprometió a devolverles todo en partes, pero cuando llegó el momento del primer pago no contestó el teléfono y su abogado dijo que ya no trabajaba con ella.

Melanie Zapata Vela brindó su versión de los hechos sobre la presunta estafa a los estudiantes del colegio María Rafols en Ate Vitarte.

‘‘Posterior a ello me he estado comunicando todos los días, enviando correos formales, a los cual solo he recibido amenazas’’, dijo la mujer.

Asimismo, se pronunció respecto a la pareja de novios: ‘‘Le estoy respondiendo y vamos a tomar las medidas del caso con mi abogado para poder asumir esta responsabilidad sin ningún problema’’.