Jueza Yrma Estrella apela suspensión de la OCMA por elecciones en PJ del Callao

Las elecciones del 2016 en la Corte Superior de Justicia del Callao generaron controversia debido a una queja que interpusieron siete jueces ante la OCMA por una supuesta elección ilegítima del presidente de la corte en ese año; y que habría servido como puente para que Walter Ríos asuma la presidencia en el 2016.

Los magistrados denunciantes responsabilizaron a la jueza Yrma Estrella Cama de ser partícipe de una artimaña para beneficiar a Walter Ríos y, tras un largo tiempo de investigación en la OCMA, la han suspendido por un mes.

El acta de la sesión de Sala Plena del 2 de marzo del 2016, firmada por Evangelina Huamaní (presidenta de la Corte del Callao en ese momento), es parte del caso que ha resuelto la OCMA y que la jueza Estrella Cama ha decidido apelar.

En diciembre del 2015, cuando Cesar Hinostroza es promovido a juez supremo titular, la magistrada Yrma Estrella Cama asume la presidencia de la Corte por ser la jueza más antigua. En un inició convocó a sala plena para el 29 de enero del 2016, día en que se debía elegir al nuevo presidente de la Corte del Callao; sin embargo, mediante un oficio, la jueza Evangelina Huamaní solicita la postergación de la sesión por motivo de duelo. Mediante una resolución del 27 de enero, se da a conocer la nueva fecha de votación (2 de marzo). Siete magistrados, relata la jueza Estrella Cama, no estuvieron de acuerdo y solicitaron ante su despacho que se realice la sala plena el 29; como se había acordado.

Ante esto, Yrma Estrella señala que llevó a debate la solicitud de la magistrada Huamaní en la sesión del consejo ejecutivo del 28 de enero, pero que no se llegó a un acuerdo.

"El consejo ejecutivo distrital no tiene competencia para resolver estos temas porque lo integran personas ajenas a la Corte y de menor jerarquía. Ella pudo someter a debate este tema en la misma sala plena del 29 de enero", explica una fuente de la Corte del Callao a La República.

En el documento emitido por la OCMA se señala el mismo argumento.

La casualidad

Al salir de dicha sesión, Yrma Estrella se dio con la sorpresa de que el juez Daniel Peirano (actualmente suspendido por el caso de 'Los Cuellos Blancos") había regresado a la Corte del Callao y debía ocupar el cargo de presidente por antigüedad. En ese momento, señala Estrella Cama, la responsabilidad de resolver la fecha de las nuevas elecciones en el Callao, recaía en Daniel Peirano (a quien no se le involucra en la investigación de la OCMA por este tema). "Qué casualidad dicen, incorporaron al Dr. Peirano; yo qué iba a saber. Qué casualidad que baje la Dra. Huamaní de la Suprema; no sé pues, porque la habrán bajado al Callao. Yo qué voy a saber si es un presidente del Poder Judicial, yo qué tengo que ver ahí", señala en su defensa Yrma Estrella Cama.

El 29 de marzo no se llevaron a cabo las elecciones y Daniel Peirano salió de vacaciones. La jueza Estrella Cama relata que tuvo que asumir la presidencia de nuevo durante el mes de febrero y convocó a elecciones en el primer día útil (2 de marzo).

Esta es la notificación que los siete jueces quejosos refieren no haber recibido o en otros casos haber conocido minutos antes de la sala plena; por lo que no asistieron a la elección donde Rafael Ugarte (candidato de la lista de Ríos) ganó por unanimidad.

"Yo no pertenezco a ningún grupo. Lo que sí (digo), di mi voto por él (Ríos), no lo voy a negar. Por Ugarte primero y luego por Ríos. Me parecía bueno Ríos", acota la jueza.

El caso de los 2 millones

A este cuestionamiento a Yrma Estrella Cama, se suma el del cobro de S/ 2 millones por sueldos devengados y otros beneficios no pagados. La jueza señala aún no haber cobrado este dinero.

Como relatamos en una nota anterior en La República, varios jueces empezaron a tramitar estos cobros debido a una ley que los amparaba.

Lo que se cuestionaba entonces era que el expediente de su pedido no fuera remitido a la Sala Civil Transitoria, donde se resolvían estos casos (y donde sus colegas habían recibido respuestas negativas debido al criterio de esa sala), sino que se quedara en la sala que ella integraba (Sala Civil Permanente).

"Mi caso ya tenía sentencia de la Sala Civil Permanente cuando estaba el Dr. Alarcón. En enero del 2014 (él) ya había prevenido. Por eso no podía verlo la otra sala", ha señalado Yrma Estrella Cama.

Sin embargo, el juez Marco Bretoneche, quien fue presidente de esa sala, señaló que en la resolución que emitió el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no se hacía observación alguna, "Dentro de las carpetas que sí nos remitieron había casos, inclusive prevenidos. Recién en marzo del 2016, se hace esta observación", precisó.❧

Su versión detrás de los audios

Yrma Estrella Cama ha sido mencionada en audios de Hinostroza y Ríos como "traidora". En una nota de IDL Reporteros del 24 de octubre, se oye a Walter Ríos Ríos llamando al esposo de Yrma Estrella debido a que se había enterado de que la jueza, que inicialmente votaría por Alfonso Payano para la presidencia del Jurado Electoral Especial del Callao, ahora apoyaría la candidatura de la jueza Teresa Soto.

Esta situación, señala la magistrada, no significa que antes haya beneficiado a Walter Ríos e Hinostroza.

Incluso asegura haber pedido al mismo Ríos investigar su gestión durante los primeros meses del 2018. En el documento que presenta a título personal se lee: "Convocar a una sala plena en aras de la armonía institucional en beneficio de la familia judicial de esta Corte de Justicia". Ríos rechazó su solicitud.