Cusco: mujer denunció que su pareja la golpeó luego de encontrarlo con otra joven [VIDEO]

Una mujer denunció a su pareja por agredirla físicamente en su vivienda ubicada en el distrito de Santiago, en la región Cusco. La víctima contó que su conviviente la golpeó cuando ella lo descubrió con otra mujer.

La denunciante identificada como Maryori Aguirre (36) cntó que fue a la casa de su pareja identificado como Rolando Ugarte (41), quien estaba con otra mujer en su vivienda. Al ser descubierto por Aguirre, se enfureció y la golpeó brutalmente.

“Cuando ingreso a la casa, porque tengo llaves, lo encuentro con otra persona. Al verse expuesto, empezó a agredirme y a pegarme. Me tumbó al suelo, me jaló los cabellos… Me ahorcó y me gritó”, señaló la joven.

Tras los gritos, Maryori Aguirre logró escapar y ser auxiliada por los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía Nacional (PNP).

La joven víctima de agresión espera que las autoridades correspondientes puedan atender su caso y castigar a Rolando Aguirre con todo el peso de la ley.