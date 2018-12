Sería grave el retiro de fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela

El magistrado superior Wilbert Bustamante del Castillo concluye este 31 de diciembre su gestión al frente de la Corte Superior de Justicia. En su gobierno, hubo apoyo decidido a la lucha contra la corrupción y casos de violencia contra las mujeres. También dirigió sus esfuerzos para mejorar la infraestructura y empezó un proceso de digitalización de la administración de justicia. En esta entrevista, habla de la crisis judicial y los cambios urgentes para superarla.

¿Coincide en que el 2018 fue el peor año para el sistema de administración de justicia?

Podríamos partir de esa idea, pero creo que también fue un año de depuración, de reflexión y, en ese sentido, fue un buen año. Pasó esta crisis en el Poder Judicial en julio. Eso nos permitió mirarnos, reflexionar y buscar salidas. Si bien hemos bajado en las encuestas (de aprobación), tuvimos una respuesta positiva de parte de la colectividad. Además, hay jueces que demostraron que dan batalla contra la corrupción.

Los audios pusieron en evidencia que el sistema judicial, o una parte de este, estaba en manos de una organización criminal. ¿Cuán difícil será revertir esa mala imagen?

Es difícil tener un pronóstico, pero estamos logrando una nueva credibilidad. No obstante, en términos de conformación del sistema, sigue siendo un punto en el debate y tiene que ver con la selección de quiénes van a integrar la judicatura.

¿Qué debe hacer la Junta Nacional de Justicia para revertir esa mala imagen?

Mejorar la admisión de jueces y fiscales es un punto neurálgico. Hay una propuesta de ley orgánica que puede ser un poco discutible, pero que tiende a mejorar la selección.

¿Los parámetros de selección fijados en la reforma del sistema de justicia son realmente efectivos?

Por lo menos le dan transparencia. Si algo pide la colectividad, es precisamente transparencia (en la selección de magistrados), pero esto de por sí no indica que tenga que ser el mejor criterio. Lo hace más público sí, pero habría que trabajar en cómo vamos a seleccionar a magistrados que tengan las condiciones para el ejercicio.

¿Qué piensa de la pugna entre el equipo especial de fiscales de Lava Jato y el fiscal de la Nación Pedro Chávarry?

No le hace bien al Ministerio Público y demuestra la crisis interna. Eso no es bueno para una institución que debe tener un posicionamiento en la sociedad.

¿Qué efectos tendría la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en la lucha anticorrupción?

A nivel social y mediático, sería terrible. Si algo queda claro, es que la lucha contra la corrupción que exige la sociedad está representada de algún modo por ambos fiscales. Sería grave (sacarlos del caso).

¿Este enfrentamiento en lugar de contribuir a la lucha contra la corrupción la debilita?

Claro, porque si quienes están combatiendo la corrupción empiezan a tener líos entre ellos o problemas internos, obviamente significará un desgaste de energías. Esa energía debería estar canalizada en la lucha contra la corrupción, no en una lucha entre ellos.

¿El fiscal Pérez y el juez Richard Concepción son los rostros que representan el lado bueno del sistema de justicia?

Es la cara inversa a la corrupción revelada en julio (con los audios de la corrupción). Lo que quiero decir es que obviamente hay toda una reserva moral de jueces, donde también está el juez Concepción Carhuancho.

A diferencia de Lima y otras regiones, donde cayeron jueces y fiscales, en Cusco la lucha anticorrupción fue más bien positiva. Varios alcaldes y funcionarios están presos.

Sí. No solo funcionarios, sino también (ex)parlamentarios (Benicio Ríos). Sin embargo, no vamos al ritmo que deberíamos ir. Hemos revisado algunas estadísticas: hay una proyección mayor del número de casos y no hay incremento del número de jueces.

Una queja recurrente es que hay demasiada dilación. Hay audiencias programadas hasta casi fines de 2019 en los juzgados anticorrupción, ¿cómo resolvemos eso?

Este es el principal problema del Poder Judicial. Hay varias propuestas, algunas de las cuales nosotros hemos ensayado. Maratones en procesos sencillos para atender con rapidez los casos. Tenemos el expediente electrónico que agiliza la atención de casos en violencia familiar con un módulo integrado por siete jueces.

Cusco sigue siendo una de las regiones más corruptas, ¿qué hace falta para revertir eso?

No es propiamente un problema del Poder Judicial. La corrupción viene con la elección y la ausencia del control ciudadano. ¿En qué cosas debemos incidir? En transparencia. Las adquisiciones deben realizarse mediante portales electrónicos. Esto se puede lograr con la creación de un software que permita determinar direccionamientos y la aplicación del ISO antisoborno. A esto se deben sumar el control concurrente y el control ciudadano. Si tenemos vecinos que ven que hay planillas fantasma, deben denunciarlo. En comunidades campesinas, deben actuar las rondas campesinas.

Hace unos meses dijo que tenía la percepción de que estábamos gobernados por bandas de delincuentes, ¿sigue pensando así?

Todavía tengo esa idea. Uno ve cómo las municipalidades caen en manos de grupos que van desde el comienzo con esa pretensión: robar. El caso que grafica eso es el de la municipalidad de Vilcabamba. Han ido exprofesamente para saquear ese municipio; ese ha sido el propósito de las elecciones.

Cusco también es una de las regiones con mayores índices de violencia contra las mujeres, ¿qué se avanzó en ese tema?

Hemos avanzado mucho. La violencia familiar se ha elevado exponencialmente —quizá tengamos 20 000 casos— y uno de los problemas era la expedición de medidas de protección. Inicialmente, a inicios año, demoraba una semana y podía durar hasta 60 días. Lo que hicimos es reunirnos con Policía, CEM y Ministerio Público, y lo que ocurrió fue la creación de un sistema informático que permitió emitir resoluciones en dos o tres horas.

¿Qué otros logros puede destacar de sus dos años de gestión?

La consolidación del diálogo intercultural. Hemos descentralizado la mesa que teníamos en el Cusco, ahora tenemos en Canchis, Espinar y Chumbivilcas. El principio de interculturalidad implica darles el derecho a tener su propio sistema de administración de justicia, a quienes milenariamente han tenido su propio sistema de administrar justicia. Hemos logrado también un pleno jurisdiccional entre los jueces de la corte y representantes de comunidades, y nos pusimos de acuerdo en algunos puntos.

¿Qué iniciativas deben necesariamente ser continuadas por su sucesora la jueza Miriam Pinares?

El trabajo informático que se viene haciendo. La semana pasada, fuimos premiados con tres reconocimientos por la interconexión para atender la violencia familiar, las alarmas sobre notificaciones y audiencias, y el seguimiento a la protección en casos graves de violencia. (...) Debe continuar y darle fuerza a la idea de aplicar el expediente electrónico, que debería aplicarse desde el 2020.