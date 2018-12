Buscan a joven que desapareció hace cuatro días en Cusco

Familiares y amigos buscan desesperadamente a Luna Angela Carmelino Caituiro, una joven de 18 años que se encuentra desaparecida desde el pasado 19 de diciembre en Cusco.

La joven desapareció cuando se dirigía a la laguna de Can Can, subiendo el Cerro Pitusiray en la provincia de Calca. La joven salio de la vivienda de la ciudadana española Silvia Maza, ubicada en el distrito de Calca. luego no volvió se ser vista.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón jean y unas zapatillas y casaca roja. Angela mide 1.68 metros, es de contextura delgada, cabello negro, color de piel blanca, ojos caramelos y labios delgados. Cualquier información sobre su paradero pueden llamar a los números 968 950 090, 084 - 202223 o al 105.

Sus amigos se han organizado para difundir la noticia de su desaparición en las redes sociales a fin que la población cusqueña pueda ayudar a encontrarla. Sus familiares y amigos se encuentran preocupados.