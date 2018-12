SMP: asesinan a balazos a taxista que se resistió a robo y tiran cadáver a un calle

Perdió la vida mientras se ganaba la vida honradamente. Un taxista fue asesinado a balazos por un grupo de delincuentes que al resistirse a un robo en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

El cuerpo sin vida fue hallado en una calle de la urbanización Santa Rosa por los vecinos del sector, quienes momentos antes pudieron escuchar cómo el hombre luchó por su vida y le hizo frente a los malhechores, quienes no tuvieron miramientos para descerrajarle disparos directos al pecho.

“Y escucho que gritaban ‘auxilio’, ‘auxilio’, ‘auxilio’, y como ahí hay un parque están los árboles grandes y no se veía nada. En eso escucho (un fuerte ruido), como que se rompe una luna y el carro acelera. De ahí, primero un disparo al aire y de ahí otro disparo. Y se llevaron un carro, se ve que el señor era taxista (...) Escuché los balazos y me fui corriendo. De ahí me he acercado y lo veo al señor ‘tiradito’, agarré y llamé a los bomberos y al 105”, narró una testigo en declaraciones a Latina Noticias.

Todo habría sido planeado por los asesinos pues se habrían hecho pasar como pasajeros e indicaron un destino solitario donde el taxista sería presa fácil de su delito como la calle donde se cometió el crimen.

Tras revisar al occiso no fue posible encontrar ningún documento que ayudara a los peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) a conocer su identidad. Su cuerpo hallado sin polo y con un disparo a la altura del corazón ya fue trasladado hasta la Morgue Central de Lima.

Hasta el lugar se hicieron presentes efectivos de la Depincri de Los Olivos para poder llevar a cabo las investigaciones y esclarecer con certeza el motivo del asesinato.