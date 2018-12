Este será el horario especial que implementará el Metropolitano por Navidad

El Metropolitano operará durante los días 24 y 25 de diciembre, fechas en la que se celebra la Navidad, con un horario especial el cual tendrá algunas modificaciones en las líneas que funcionarán, así como en el hora que lo harán.

Así lo informó la Municipalidad de Lima (MML) a través de un comunicado de prensa en el que se especifica qué servicios ofrecerán durante estos días. Para el día lunes 24, los regulares A y C transcurrirán desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. En tanto, que el regular B lo hará desde las 9:00 a.m. hasta las 09:00 p.m. y la línea D de 06:00 a.m. a 09:00 p.m.

Por otro lado, los expresos 1, 2, 3, 6, 7, 9, el Súper Expreso y Súper Expreso Norte operarán de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y solo el número 5 lo hará de 09:00 a.m. a 09:00 p.m.

Asimismo, las 21 rutas alimentadores que funcionan como complementarias al corredor exclusivo, tanto en la zona norte (estación de Naranjal) como en la zona sur (estación Matellini), atenderán en su horario habitual.

En referencia al día 25 de diciembre, los servicios regulares A, B y C estarán habilitados desde las cinco de la mañana, aunque solo estarán disponibles hasta las diez de la noche. Por su parte, las rutas alimentadoras operarán desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., aunque se precisa que el Servicio Especial Gamarra se suspenderá todo el día.