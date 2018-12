Puno: niña de 10 años es baleada por delincuentes tras pedir auxilio durante robo

Momentos de terror vivieron una abuela junto a su nieta en la ciudad de Juliaca, región de Puno, cuando fueron asaltadas por una banda de delincuentes, quienes dispararon un balazo a la menor de edad.

De acuerdo a la versión de Corina Umiña Mamani, de 52 años de edad, ella y su nieta llegaron hasta su vivienda ubicada en la urbanización Villa Hermosa del Misto a bordo de una mototaxi la noche del último jueves.

Fue entonces que una moderna camioneta les cerró el paso y segundos después bajaron unos ladrones fuertemente armados y amenazaron de muerte al conductor para que detenga la unidad menor.

Al ver que la menor no se quedó callada y clamó por auxilio para evitar el robo, los delincuentes no se inmutaron en dispararle a quemarropa directo al cuerpo. Tras esto, los desconocidos volvieron a su auto y fugaron intempestivamente.

“Me agarraron de cuello y rebuscaron mis pertenencias, pero no encontraron nada, mi nieta pidió auxilio y por eso la balearon, luego fugaron en su vehículo, no pude ver la placa, no se llevaron nada de nosotras”, dijo la mujer a a la Policía Nacional del Perú (PNP), según recoge el diario Correo.

El impacto de bala se alojó en la pierna de la menor por lo que la anciana pidió ayuda, logrando que puede ser llevada hasta la unidad de Emergencias del Hospital Carlos Monge Medrano. donde aún se encuentra en proceso de recuperación.

A pesar que al momento de huir los delincuentes amenazaron a sus víctimas para que no denuncien el hecho, la anciana se acercó hasta el Departamento de Investigación Criminal para hacer la respectiva denuncia, no obstante cuando llegaron al lugar del frustrado asalto no se pudo hallar ninguna prueba para dar con el paradero de los responsables.