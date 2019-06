Abogado de Arequipa logra multa contra aerolínea Viva Air

La empresa Viva Air Perú no pudo demostrar que la suspensión del vuelo Lima-Arequipa, del 17 de noviembre del 2017, fue causada por un hecho fortuito o de fuerza mayor, como establece la reglamentación nacional. Fue multada por Indecopi.

Hace un año el abogado arequipeño Ricardo Gutiérrez Llerena demandó a la empresa aeronáutica. Recientemente fue notificado con la resolución de sanción en primera instancia contra Viva Air. Se le impuso una multa de 4 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

Con esta ya son ocho las quejas acumuladas por falta de idoneidad en el servicio. Indecopi le impuso multas que llegan hasta las 6 UIT.

Seis videos grabados en noviembre del año pasado dan cuenta del maltrato que sufrieron los 75 pasajeros del vuelo. En ese grupo de personas había varios turistas extranjeros. Pero, fue Gutiérrez Llerena, quien los organizó y pidió que firmen un listado de afectados para accionar legalmente contra la empresa.

El hecho ocurrió cuando el personal de Viva Airlines avisó que la salida programada desde Arequipa a Lima quedaba suspendida. Ese comunicado sin explicación molestó a los viajeros. El especialista en leyes requirió el libro de reclamaciones de la empresa y después acudió al módulo de reclamos del Indecopi que funciona en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima.

"En varias ocasiones las empresas aéreas suspenden intempestivamente los vuelos y no dan informes. Los afectados en muchos casos no conocen las obligaciones de las empresas de transporte aéreo y se quedan botados en los pasillos del aeropuerto comiendo atún en lata con galletas. Yo no iba a permitir que eso sucediera", cuenta Gutiérrez.

El abogado arequipeño pidió que se le reembolse el boleto del vuelo de Lima a Arequipa, intereses legales, reembolso del pago de alojamiento, alimentación, comunicación, desplazamiento y que la aerolínea se haga responsable de los gastos generados en el procedimiento administrativo iniciado por él.

Durante el proceso quedó comprobado que se canceló el vuelo Lima-Arequipa. La empresa no pudo demostrar que la suspensión del vuelo fue por causa de un hecho fortuito, de fuerza mayor o por hecho de un tercero. Si lo hacía, podría librarse de ser quejado. Asimismo, se detectó que la aerolínea no atendió oportunamente el reclamo hecho por Gutiérrez. Indecopi reconoció que se le debía pagar a Gutiérrez el importe del boleto del tramo Lima-Arequipa, además de los intereses generados.

Viva Air opera desde mayo del 2017 en el país y cuentan con aeronaves de tipo AIRBUS A320 con capacidad para 180 pasajeros.