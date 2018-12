Raúl Jerí: el médico de cien años que labora en el hospital Dos de Mayo

Merecido y emotivo homenaje. El miércoles 19, la Sociedad Peruana de Neurología realizó una sesión de homenaje al doctor Raúl Jerí Vásquez por sus cien años cumplidos. El médico ha sorprendido por continuar laborando en el Hospital Nacional Dos de Mayo.

Jerí Vásquez trabaja como neurólogo y psiquiatra en neuropsiquiatría del establecimiento de salud, luego de que lo nombraran como consultor honorario en el área médica.

A través de su cuenta de Facebook, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas señaló que a su edad sigue “con una vitalidad envidiable”, además de que continúa “ejerciendo su profesión, demostrando real vocación de servicio”.

En diálogo con el Colegio Médico del Perú, Raúl Jerí Vásquez indicó que “me siento muy contento de trabajar por mis pacientes. Quisiera que se mejorara la atención en los hospitales públicos, desgraciadamente esta no es la adecuada. Espero que se logre mejorar la atención en salud por el bien de la población”.

Añadió que “todos los días voy al Hospital Dos de Mayo temprano. Soy un médico al que le gusta compartir sus enseñanzas, como también aprender de los más jóvenes. Día a día, recibo a pacientes que me envían mis colegas y los atiendo con las mismas ganas que me gustaría que me atiendan. Además, participo de las reuniones médicas y discusiones de casos clínicos y patológicos que se dan en el hospital”.

Se trata de una labor ejemplar la que realiza Jerí Vásquez, al ser una persona de cien años que sigue trabajando y ayudando a pacientes y a jóvenes con su profesión.