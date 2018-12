Áncash: denuncian que Casma tiene 40 puntos críticos por lluvias

El alcalde electo de Casma, Luis Alarcón Llanac, denunció que en su provincia después del fenómeno El Niño Costero del 2017 se identificó 40 puntos críticos en los valles de Casma, Sechín y San Rafael, pero no se ha hecho, estando nuevamente en un inminente peligro de inundaciones en esa zona de la región Áncash.

Asimismo, dijo que los huaicos y desbordes de marzo del 2017 ocasionaron serios daños en 37 canales de irrigación, los cuales tenían que ser rehabilitados; sin embargo, pese a que se anunció un presupuesto de 3 mil 325 millones de soles para la región, las obras de reconstrucción no se hicieron en su provincia.

“La Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios ha fracasado en mi provincia, simplemente porque no se ejecutaron los trabajos de prevención y reconstrucción. Los huaicos arrasaron más de 2 mil hectáreas de cultivo en nuestro valle durante fenómeno de El Niño, pero no se hizo nada. Ahora se anuncian lluvias y no se han hecho los trabajos de descolmatación, encausamiento y defensas ribereñas”, pronunció.

El burgomaestre electo cuestionó también que se solo se haya declarado en emergencia las capitales de las provincias de Casma, Santa y Huarmey, porque a su opinión era que se declare las tres provincias y todos sus distritos.

“En Casma se ha declarado en emergencia solo el distrito de Casma, pero qué hay de los otros distritos como Buenavista, Yaután y Comandante Noel, donde se requiere trabajar bastante en la prevención para evitar huaicos y destrucción de nuestros campos de cultivo, por ejemplo, en el valle San Rafael es urgente descolmatar 20 kilómetros de río, pero no está en la jurisdicción de Casma distrito”, añadió.