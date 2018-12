Plataforma de Defensa Civil propone definir aforos en calles por comercio informal

Integrantes de la Plataforma de Defensa Civil de la provincia de Trujillo, entre ellos el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Enrique Mendoza Urcia; y el titular de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) La Libertad, Hipólito Cruchaga Mercedes, acordaron definir las zonas donde se encuentra la mayor presencia del comercio informal en Trujillo y proponer la indicación de un aforo en estas calles, y que se regule así el ingreso de los transeúntes y vehículos en las mismas.

Bomba de tiempo

“Estamos definiendo los espacios de alto riesgo y vulnerabilidad en las zonas comerciales de Trujillo, donde está apostado el comercio informal, que prácticamente es una bomba de tiempo. Las zonas que se están ubicando y ya se han focalizado son la avenida España, Eguren, Zela, la zona del mercado Central, del Mercado Palermo, también la zona de Gamarra, zonas que las vamos a socializar con un documento en el acta firmada”, indicó Mendoza Urcia.

El funcionario dijo que el acuerdo producto de la reunión será entregado al presidente de la Plataforma, el alcalde provincial Elidio Espinoza. Por su parte, Cruchaga Mercedes indicó que el responsable de esta situación es el propio burgomaestre. “En cualquier ciudad el responsable es el alcalde, porque él es el que lidera”, dijo.

“Tiene que haber un aforo tentativo porque no está bien que las autoridades en general permitamos que eso sea un caos. Inclusive debe cortarse el tráfico si es necesario. Entonces, si no tenemos demanda vamos a tener menor oferta. Cada institución según su competencia va a intervenir. Si la municipalidad dice: ‘300 personas señores de la Policía’, la Policía dirá: ‘Hasta acá no más’. Es una estrategia”, explicó Mendoza.

Denuncia

De otro lado, el subgerente de Desarrollo Empresarial de la MPT, Jorge Angulo Olano, informó que denunciarán a la persona identificada como Miguel Ángel Medina Silva —quien se haría pasar por agente municipal— por presuntamente cobrar cupos a los vendedores ambulantes ubicados en la Av. España utilizando un chaleco con logo municipal.

Indicó que a esta persona se le ha visto realizar actos violentos contra la autoridad municipal y comerciantes.