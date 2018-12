“Nada justifica un acto violento que afecte a las mujeres”

¿Por qué no cesan las agresiones contra las mujeres? ¿Qué está pasando?

Desde el punto de vista de la salud mental, existen muchos factores asociados a la violencia hacia las mujeres. Está el tema de los estereotipos y las creencias erróneas de la sociedad peruana, mayoritariamente machista y de roles y permisividad hacia la violencia. A esto se suma que todavía existe una notable inequidad hacia las mujeres y una falta de empoderamiento económico y oportunidades de acceso a la educación y mejores trabajos, así como al fortalecimiento de sus capacidades. Estas situaciones sociales son las que impactan notablemente para que una mujer pueda ser socialmente violentada.

Lo peor es que muchas mujeres toleran estas agresiones y no ponen fin a una relación ante la primera ofensa.

Las mujeres que han visto en sus madres situaciones de violencia toleran las alertas iniciales y esto con el tiempo puede ir escalando a violencia más severa. La autoestima y autoconfianza de la mujer está mellada. Este trauma crónico de violencia que ha vivido en la niñez, porque su padre abusaba de ella o había violencia permanente hacia la madre, va a afectar su personalidad y capacidad de elección o de empoderamiento para decir no y poner límites en una relación. Las mujeres dependientes emocionalmente eligen enamoramientos patológicos, con roles de varones autoritarios que priorizan sus intereses.

¿Por qué los hombres agreden y hasta matan a sus parejas o esposas?

Muchos de ellos tienen la creencia errónea de que lo pueden todo, que la mujer es una cosa, que ella se lo buscó y no tolera que reinicie su vida o ser abandonado. El agresor no necesariamente tiene un trastorno mental o de personalidad severo, sino que puede tener un sistema de creencias machista que ha sido validado en su entorno.

Entonces, el agresor o feminicida no necesariamente tiene un trastorno mental.

Muchos creen que la persona que mata o golpea está loca, tiene un trastorno o es un psicópata. No necesariamente las valoraciones clínicas que hacemos muestran eso. Pueden tener algunas actitudes psicopáticas, pero no llegar a tener un trastorno. Algunos han sido abusados en la infancia, han sufrido maltrato infantil y han normalizado en su sistema de creencias violentar o vulnerar a una mujer. Para ellos es normal agredir a una mujer.

¿Los celos justifican las agresiones y feminicidios?

Esa justificación es totalmente errónea. Absolutamente nada justifica un acto violento o situación grave que afecte la dignidad de las mujeres, o dañe a otra persona.

¿Un agresor cambia?

Todos podemos cambiar, mejorar, pero depende de que queramos. Si la patología está muy estructurada y la persona no quiere cambiar pues está convencida de que está bien matar a mujeres, agredirlas, va a ser muy difícil propiciar un cambio.

Por último, ¿qué rol cumple la familia en estos casos?

El rol que tiene el grupo familiar es fundamental. Ni bien conozcamos un acto de violencia debemos ofrecer ayuda, brindar un espacio de confianza para que pueda sentirse segura, que no está sola, que no es su culpa, no juzgarla y darle alternativas de solución a través de canales como la denuncia.❧