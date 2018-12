Chiclayo: menor de 15 años lucha por su vida tras ser sometida a aborto

En Chiclayo, una adolescente de quince años de edad lucha por su vida luego que fuera sometida por su tío a un aborto en la habitación de un hotel.

Según contó la madre de la joven Y.J.S., el sujeto es el esposo de su hermana y este, bajo coacción, habría abusado sexualmente de la menor desde cuando tenía 13 años de edad.

Refirió que hace una semana su hija se decidió a contarle porque se enteró que estaba embarazada. Dijo que el sujeto amenazaba con matarla si no aceptaba someterse a un aborto. También señaló que constantemente la llevaba a un hotel y sometía a vejaciones sexuales que ella no podía controlar.

Con esta información, la madre de la menor decidió seguirla y la encontró en un hotel con el sujeto, quien la tenía desnuda y le había dado de tomar 10 pastillas abortivas. De inmediato fue llevada al Hospital Regional en donde está internada.

El sujeto fue detenido al interior del hotel. En su defensa A.O.A.D. (32) dijo que eran pareja y que le habían tendido una trampa.

Fiscal no les creyó

La madre de la adolescente reveló que una fiscal de Leonardo Ortiz en un momento no quiso hacerles caso, pues dijo que no había delito porque la menor era pareja del sujeto. Luego, al ver que la jovencita se puso mal y fue trasladada de emergencia al hospital, cambió de opinión. No descarta presentar una queja contra la magistrada.

El sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público que pedirá prisión preventiva ante el Poder Judicial.