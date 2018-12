“Cambio de fiscales generaría indignación ciudadana”

El congresista Juan Sheput Moore advirtió que si el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, cambia a los fiscales del caso Lava Jato y Cuellos Blancos, José Pérez y Rafael Vela, se generaría un “tsunami” de indignación popular.

“Ahí sí habría un ‘tsunami’, pero de indignación popular. Yo la verdad no creo que Chávarry se atreva a eso, pues la ola de indignación será de tal magnitud que no dejará ladrillo sobre ladrillo en el Ministerio Público, y hablo en términos metafóricos. Yo no creo que se atreva a ir en contra de una ciudadanía que está indignada por la corrupción, que quiere ver justicia en manos de sus jueces y fiscales”, recalcó Sheput.

El legislador oficialista expresó que los peruanos están hartos de que algunos políticos estén actuando al margen de la ley. En ese sentido consideró extraña la visita de su homóloga Rosa Bartra Barriga, de las filas de Fuerza Popular, al despacho del fiscal de la Nación.

“(Bartra) sin anotarse en el libro de visitas acudió clandestinamente a ver a Pedro Chávarry, y por esas cosas del destino, luego de dos días el señor Chávarry le pide información (de los casos en investigación) a los fiscales Vela y Domingo Pérez. Ahí está lo extraño; yo creo que si un parlamentario no tiene nada que temer se registra en el libro de visitas”, recalcó Sheput.

Información

Sheput consideró que la información que vendrá de Brasil tras el acuerdo firmado entre nuestro Ministerio Público y Odebrecht, será devastadora.

“Yo creo que de todas maneras va a causar problemas a aquellos que han recibido dinero de Odebrecht y las empresas constructoras brasileñas. En ese sentido (la información) no solamente se va a limitar a los expresidentes de la República, sino también a alcaldes y gobernadores regionales”, afirmó el congresista.

Agregó que esa información tiene que ser tramitada con mucho cuidado para evitar manchar honras, y desde ese punto de vista, la garantía del manejo de la misma debe continuar a cargo de los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela.

Respecto a la Junta Nacional de Justicia, Sheput Moore recordó que este órgano ya ha sido votado en el referéndum y el defensor del Pueblo ya convocó a su conformación. “Faltan solo los representantes de las universidades. A más tardar en la primera quincena de enero debe tenerse el dictamen de ley”, acotó.