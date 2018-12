Cuidado con juguetes bamba en Arequipa, podrían causar cáncer [FOTOS]

Un juguete bamba puede contener plomo que a la larga causa daños al organismo e incluso producir cáncer, advierte la Fiscalía y la Dirección General de Salud Ambiental en Arequipa.



Por ello, personal de ambas entidades visitan diversos centros comerciales del Cercado de Arequipa para asegurarse que los juguetes que se expenden al público tengan registro sanitario.

El centro comercial Asia Perú fue uno de los primeros intervenidos, hallaron cantidad de juguetes sin el código que los reconoce como originales, pero según los comerciantes sus códigos se encuentran en las cajas donde vinieron y no en cada producto.

La representante de la Digesa, Gina Fuentes, señaló que si los productos no son originales, no se puede asegurar que tengan registro sanitario.



De ser así, la probabilidad que contengan plomo es muy alta. A los comercios de Arequipa, donde se halló estas falencias, se les dejó una notificación para que lo subsanen, mientras tanto no pueden vender estos productos. “Deben demostrar que la caja donde vinieron sí tiene los códigos (que los reconoce como originales)”, dijo.



La Fiscal de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, señaló que si se detecta a personas comercializando productos con plomo serán denunciados por el delito contra la salud pública. “El producto va a un laboratorio en Lima donde se estudia y si da positivo a plomo, es denunciado”, señaló.