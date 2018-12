INPE presenta 'ManaWañuq', un videoclip realizado por los internos [VIDEO]

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el apoyo del programa del Ministerio de Educación (Minedu), Orquestando, presentaron un videoclip en el que participaron alrededor de 400 internos y funcionarios de la institución estatal con el fin de hermanar a la comunidad penitenciaria por las fiestas de fin de año.

El musical titulado 'ManaWañuq' representa un canto de los reos en su deseo por redimirse ante la sociedad. La letra está en idioma quechua y dice: "Mana Wañuq mana wañuqmi kani. Mana Wañuq waytariq takim kani. Watakunapa raprachasqan takim kani. Watakunapa raprachasqan. Watakunapa raprachasqan takim kani (Soy aquel que no muere. Soy el canto floreciendo. Soy el canto a quien el tiempo le dio alas. Soy el canto. Soy el canto a quien el tiempo le dio alas)". La música está inspirada en la canción 'They Don’t Care About Us' de Michael Jackson.

El videoclip muestra a algunos reclusos tocando instrumentos y coreografías preparadas dentro de la cárcel. Además, la producción tuvo el apoyo de gran parte del personal del INPE, quienes luego de la publicación del clip en redes sociales felicitaron fueron felicitados por ayudar a los reclusos en su rehabilitación.

En redes sociales, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Carlos Romero Rivera, señaló: "Porque la música libera, transforma y rehabilita. La idea del INPE con el apoyo del programa Orquestando es complementar la educación con la ayuda de la música".

Videoclip "ManWañuq"