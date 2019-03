Tumbes: alumnos de Medicina de la UNT utilizan cadáveres en inadecuadas condiciones

La Contraloría General de la República advirtió inadecuadas condiciones de higiene y conservación de los cadáveres que son utilizados para fines académicos por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tumbes (UNT), los cuales generan riesgo de contaminación y afectación de la salud de la población universitaria que tiene contacto con los mismos.

El personal detectó mal estado de conservación de cadáveres (hongos) e instrumentos. A ello, se determinó que existe una limpieza inadecuada de ambientes de cámaras de preservación.

También se advirtió falta de señalización de ambientes e inexistencia de reglamentos correspondientes, lo que genera riesgo biológico para las personas que tienen contacto con los mismos.

Para realizar la verificación de estado de conservación y manipulación de cuatro cadáveres, el Órgano de Control Institucional de la universidad, se contó con el apoyo de profesionales médicos de la División Médico Legal.

Los profesionales constataron que, en el ambiente de cámaras de conservación y sala de disección, no cuentan con manual de laboratorio o anfiteatro. Asimismo, los ambientes no están señalizados ni rotulados con avisos de riesgo biológico, las cámaras congeladoras no se encuentran debidamente aseadas y no se aprecian tachos para material de residuos sólidos ni punzocortantes.

Las situaciones descritas ponen en riesgo la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes podrían estar expuestos a riesgo biológico por la manipulación o contacto de cadáveres.