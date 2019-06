Mayoría de hurtos en Arequipa se cometen dentro de buses de transporte

Arequipa. Las combis y cústeres constituyen el medio de transporte público que más usa la población, pero también son el escenario más común de un delito como el hurto.

Según la "Encuesta de percepción de seguridad y victimización en Arequipa Metropolitana 2017" de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), 53% de la población sufrió un robo a bordo de un bus público. El estudio se aplicó a 800 personas.

Probablemente a usted también le haya ocurrido que le robaron su celular, billetera o algún objeto de valor, sin siquiera haberlo advertido. Sin conocer al ladrón, es imposible culpar a alguien.

Esto se refleja en la encuesta: el 71% de los entrevistados prefirió no denunciar el hecho ante la Policía, porque faltan de pruebas (28%), demora mucho tiempo (19%), no tienen confianza en las autoridades (18%), lo consideran un trámite complicado (16%), no fue lo suficientemente serio (9%) o no se atrevieron (7%), mientras que el resto optó por resolverlo por sí mismo.

Carlos Timaná Kuré, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la UCSP, señala que el nivel de informalidad en el transporte público de Arequipa favorece que estos delitos queden impunes. "Nadie te responde por el robo en un transporte. Si hubiera buses articulados y cámaras de seguridad dentro de las unidades, podría hacerse algo", señala.

Hay distritos con mayor incidencia en esta modalidad y que, según Timaná, deberían trabajar en una estrategia con la municipalidad provincial y la Policía (ver infografía).

Los resultados de esta encuesta permiten inferir que el panorama no ha cambiado mucho. En 2016, el mismo estudio arrojó que el 75% de los pobladores no se animaba a denunciar por similares razones.

El hurto a residencias también es considerado como uno de los delitos más comunes en el Cercado, Alto Selva Alegre y José Luis Bustamante y Rivero, entre otros (ver infografía). El robo de vehículos y autopartes también está considerado en este grupo.

SEGURIDAD EMPEORÓ

La situación de la seguridad ciudadana ha empeorado y la población encuestada considera que se debe al desempleo en Arequipa, a que no se castiga a los delincuentes y a la migración; así como a hogares disfuncionales, pérdida de valores morales, aumento de la población, bajos salarios y falta de educación.

Timaná señala que si bien el 67% de la población tiene una percepción regular de la seguridad ciudadana, Arequipa se considera mucho más segura que Lima y otras ciudades del norte, donde hay delitos que se cometen con mayor violencia y complejidad; entre estos, el marcaje, reglaje o asaltos a mano armada. A nivel de Latinoamérica, Chile tiene los mejores índices de seguridad.

MIEDO AL CRIMEN

En Arequipa Metropolitana, el 52% de la población considera que será víctima de un delito próximamente. Por ello, para evitarlo, el 29.1% optó por no salir de noche, 14.7% evita tomar taxi y los que siguen usándolo lo hacen con mayor cuidado. Un 22.3% también dejó de usar joyas, el 22.1% dejó de llevar tarjeta de crédito o débito y 13.7% dejó de llevar dinero en efectivo. En menor medida, optaron por no visitar a parientes, salir a comer o cenar, frecuentar centros comerciales, ir a otros distritos o usar transporte público.

La población pide mayor vigilancia, más policías, juntas vecinales, medidas como alarmas y vigilancia privada.

Malhechores se trasladan

El especialista Carlos Timaná señala que, en la encuesta anterior, los distritos con mayor incidencia de hurto en transporte público eran Hunter, Cercado y Cerro Colorado. Ahora, Alto Selva Alegre aparece como el de mayor incidencia. En cuanto al robo de vehículos, el Cercado desplazó a José Luis Bustamante y Rivero.

Otro dato es que la mayoría de la gente califica como regular el servicio que presta la Policía.