Arequipa: Vecinos impiden que sobrino desaloje a dos ancianos de su casa [VIDEO]

Arequipa. Un grupo de vecinos y familiares de dos ancianos, mayores de 90 años, impidieron este lunes que su sobrino los desaloje de su única vivienda en el pueblo joven Nicaragua, ubicado en la parte alta del distrito de Paucarpata.

Meses atrás Estefanía Ramos Mamani de 91 años y su cuñado, Luis Sahuanay Vásquez 97, fueron engañados nada menos que por su propio sobrino nieto identificado como Gustavo Agapito Sahuanay Ramos.

Según Stefania, todo comenzó hace tres años cuando Gustavo Sahuanay, un sobrino al que conocía poco, llegó a visitarla a su vivienda y le ofreció ayuda, ya que supuestamente los papeles de su casa no estaban en regla ni inscritos en la Sunarp.

Ella un poco preocupada aceptó inocentemente la ayuda de su sobrino sin imaginar que este le tenía una trampa, cambió todos los papeles a su nombre y con ayuda de su abogado Yoel Apaza elaboró un documento donde señalaba que Stefania le cedía su casa como donación.

Hace algunos meses Stefania se dio cuenta de este engaño, cuando comenzó a ver que los recibos de agua y luz ya no venían a su nombre sino al nombre de su sobrino. No bastando con esto, Gustavo Sahuanay vendió la casa a su hijo Luzgardo Sahuanay Benavente a S/ 14 300.

Esta no es la primera vez que el desafortunado sobrino los intenta desalojar, hace cuatros meses también ocurrió lo mismo sin éxito alguno. Los vecinos del lugar se han puesto de acuerdo para ayudar a Stefania, quien no tiene hijos y su única compañía es su cuñado, Luis Sahuanay que además es invidente.

"Yo no voy a permitir que me boten de mi casa, mi sobrino me hizo firmar los papeles con engaños, primero me robó las llaves y luego los documentos, prefiero que mi casa vaya a la Beneficiencia cuando me muera antes que él se lo quede", dijo Stefania.